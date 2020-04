Geheimes MSMA-Meeting am Mittwoch: Werden sich die MotoGP-Hersteller einig?

Nach aktuellem Stand ist unklar, ob die MotoGP-Saison 2020 überhaupt stattfinden kann. Die ersten acht Events des Jahres wurden auf Grund der Coronavirus-Pandemie bereits verschoben oder abgesagt.

Mit einem Blick auf die Ein-/Ausreiseverbote in den verschiedenen Ländern darf bezweifelt werden, dass der Grand-Prix-Zirkus bald wieder zur Normalität zurückkehrt. Hinter den Kulissen wird bereits diskutiert, wie man in diesen schwierigen Zeiten die Ausgaben senken kann.

Am Mittwoch treffen die sechs MotoGP-Hersteller in einem Meeting der Herstellervereinigung MSMA aufeinander. In diesem Treffen sollen Maßnahmen zur Kostensenkung besprochen werden. Es wird angestrebt, die Motor- und Aerodynamik-Entwicklung einzufrieren.

Sollte dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt werden, dann treten Honda, Ducati, Yamaha und Suzuki in der MotoGP-Saison 2021 mit den Motoren an, die sie am Donnerstag vor dem abgesagten Katar-Grand-Prix Anfang März homologiert haben. KTM und Aprilia dürften weiterhin entwickeln.

"Es ist ein logischer Schritt", lässt ein Insider aus FIM-Kreisen im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' durchblicken. "Es wurde bereits etwas vorbereitet, aber noch wurde keine Entscheidung getroffen. Die Saison 2020 wird komprimiert, sofern sie denn stattfindet. Eingefrorene Motoren für ein weiteres Jahr wäre die vernünftigste Entscheidung."

Um das Überleben der privaten Teams zu sichern, hat die Dorna bereits ein Rettungspaket für die privaten MotoGP-Teams und die Teams der kleinen Klassen geschnürt. Neun Millionen Euro werden an die Teams ausgeschüttet, um das Überleben zu sichern.

Weitere Co-Autoren: Germán Garcia Casanova. Mit Bildmaterial von LAT.