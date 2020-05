Genesung nach Schulterverletzung: Hat Marc Marquez Fehler gemacht?

Eine komplizierte Schulterverletzung bereitete Marc Marquez in den vergangenen Wintern einige Schwierigkeiten. Während der MotoGP-Champion im Winter 2018/2019 relativ wenige Kompromisse eingehen musste, haderte er im vergangenen Winter deutlich stärker mit den Nachwehen der Operation. Ex-MotoGP-Pilot Marco Melandri kennt sich gut aus mit Schulterverletzungen und grübelt, ob Marquez bei der Genesung Fehler gemacht haben könnte.

"Ich erlebte selbst, was Marquez jetzt durchgemacht hat", so Melandri. "Wenn man das alles beim zweiten Mal durchmacht, ist es am schwierigsten, weil man bereits weiß, wie lange die Genesungszeit ist und man den Plan vom ersten Mal kennt. Man denkt, dass man das alles beim zweiten Mal beschleunigen kann."

"Doch wenn man einen Fehler macht und es zu hastig angeht, dann riskiert man, dass es noch länger dauert. Das war bei mir der Fall und ich denke, dass es auch bei Marquez so war. Ich denke also, dass er Glück hatte mit der Pause. Jetzt wird er mehr Erfahrung haben und keine weiteren Fehler begehen, weil er sehr schlau ist", vermutet Melandri.

"Ich habe mitbekommen, dass es Fahrer gibt, die nach vier oder fünf Monaten noch Beschwerden beklagen. Ich denke, dass sie nicht richtig mit der Verletzung umgegangen sind", kommentiert Melandri im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Marco Melandri wurde in seinem Leben schon etliche Male operiert Foto: LAT

"Man muss das richtig angehen. Es geht um die richtige Balance. Mein Geheimnis war, mit dem Physiotherapeut und dem Arzt zu arbeiten, der mich operierte. Es war für alle schwierig. Ich hatte jeden Tag Hausaufgaben zu erledigen", erinnert sich der Italiener an seine Schulterverletzungen.

"Es gab nur einen Ruhetag. Wenn man sich nie ausruht, dann ist es, als ob man mit dem Auto auf Reserve fährt. Dann kommt man nicht mehr weit. Es geht um die richtige Balance. Die Ernährung ist ebenfalls sehr wichtig", betont Melandri.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.