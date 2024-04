Geplante Tests von Yamaha: Motor und Aerodynamik im Fokus

Als Hersteller der Gruppe D genießen Honda und Yamaha im Zuge der neuen Concession-Regeln einige Freiheiten. Private Testfahrten dürfen auf allen Grand-Prix-Strecken stattfinden und es dürfen auch die Stammfahrer privat testen. Die einzige Limitierung über die Saison ist das Kontingent von 260 Testreifen.

Honda hat von diesen Zugeständnissen schon Gebrauch gemacht und mit Luca Marini in Jerez sowie in dieser Woche mit Marini und Joan Mir in Barcelona getestet. Yamaha wollte nach dem Grand Prix von Portugal am Montag einen privaten Testtag einlegen.

Aufgrund schlechten Wetters kamen Fabio Quartararo und Alex Rins dort auf lediglich sechs beziehungsweise fünf Runden. Ein neuer Motor, der für diesen Test geplant war, wurde gar nicht erst eingebaut.

In dieser Woche hat Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow in Barcelona die privaten Testfahrten fortgesetzt. Ursprünglich wäre geplant gewesen, dass auch Quartararo und Rins dort fahren. Aber ihre Motorräder wären nicht rechtzeitig aus den USA angekommen.

Deshalb reisten sie nicht nach Barcelona. "Wir werden sehen, ob das für uns eine Hilfe sein wird", meint Rins über Crutchlows Test in Barcelona. "Es ist schwierig. Wir sammeln Informationen." Aber der Spanier betont auch: "Ich glaube an das Projekt."

Das kommende Programm für die beiden Stammfahrer steht auch bereits fest. Ende April findet am Montag nach dem Spanien-Grand-Prix in Jerez ein offizieller Testtag für alle Teams statt. "Nach Le Mans haben wir zwei Testtage in Mugello", verrät Quartararo den weiteren Plan.

"In Portimao bin ich mehr Runden mit dem Mietwagen als mit meinem Motorrad gefahren. Leider konnten wir dort nichts testen, aber wir hatten einen großen Plan gehabt. Deshalb werden wir in Jerez und an den beiden Tagen in Mugello viel testen können."

"Der Mai wird für uns also ein stressiger Monat werden." Neben dem Motor arbeitet Yamaha auch an einem neuen Aerodynamik-Paket, wie Teammanager Massimo Meregalli bereits verraten hat. Nach Tests mit den Stammfahrern soll dieses Paket zu den Rennen kommen.

Wildcards für Cal Crutchlow wurden bisher noch nicht kommuniziert Foto: Motorsport Images

"Ich weiß nicht, wann genau die neue Aerodynamik kommen wird", meint Quartararo diesbezüglich. Ein erster Renneinsatz könnte Ende Mai, Anfang Juni bei den Wochenenden in Barcelona oder Mugello erfolgen.

Hersteller der Gruppe D dürfen während der Saison zwei Updates des im Reglement definierten Aerobody homologieren. Beim zweiten Update muss eine ältere Version allerdings aus dem Kontingent gestrichen werden.

"Seit 2019 bis jetzt sind wir prinzipiell die gleiche Aerodynamik gefahren", sagt Quartararo. "In diesem Jahr fahren wir erstmals mit einer anderen Aerodynamik. Wir lernen seit Januar und machen große Fortschritte."

"Aber es waren erst wenige Monate, in denen man das Motorrad und die Mentalität nicht komplett ändern kann. Aber wir sind recht optimistisch. Schritt für Schritt werden wir uns verbessern", so der Franzose, für den vor allem eines entscheidend ist: "Die Qualität ist wichtiger als die Quantität."

Der Ex-Weltmeister sieht sich derzeit mehr in der Rolle eines Testfahrers Foto: Motorsport Images

Denn neue Entwicklungen müssen funktionieren, wenn sie an das Rennteam gehen. Prinzipiell sieht sich Quartararo derzeit als Testfahrer, um in den kommenden beiden Jahren wieder im Spitzenfeld mitmischen zu können. Deshalb hat er seinen Vertrag auch verlängert.

"Für mich ist die Einstellung jetzt anders. Ich konzentriere mich nicht so sehr auf das Resultat, sondern darauf, das Motorrad zu verbessern. Natürlich ist das schwierig, weil ich ein Sieger bin und so gut wie möglich ins Ziel kommen will."

Nach den ersten drei Rennwochenenden hat Yamaha in der Herstellerwertung 19 Punkte auf dem Konto. Beim kommenden Grand Prix in Jerez wird Crutchlow nicht mit einer Wildcard dabei sein. Wie seine sechs möglichen Wildcards aufgeteilt werden, wurde von Yamaha noch nicht kommuniziert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.