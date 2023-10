Gigi Dall'Igna: "Marquez ein schwieriger Fahrer - läge an uns, das zu managen"

Beim Regenrennen in Japan hat Marc Marquez seinen ersten Podestplatz in der MotoGP-Saison 2023 errungen. Ausgerechnet beim wichtigen Heimrennen von Honda war der sechsmalige MotoGP-Weltmeister erstmals bei einem Sonntagsrennen bei der Siegerehrung dabei.

Wie wichtig das mit Blick auf die Gesamtsituation war, verdeutlichen seine Aussagen nach dem Rennen: "Ich genieße es nicht. Ich leide. Ich habe schlaflose Nächte und denke viel darüber nach." Denn seine Zukunft ist nach wie vor ungeklärt. In Motegi gab es keine Neuigkeiten.

"Es ist eine romantische Geschichte. Der erste Podestplatz kommt beim Heimrennen von Honda, vor allen Chefs. Wir werden sehen was passiert, aber die Verpflichtung zu dieser Marke war und wird immer bei 100 Prozent bleiben", betont Marquez nach dem Rennen.

Wird er seinen Honda-Vertrag auch 2024 erfüllen, oder wird es zu einer Einigung und zu einer Vertragsauflösung kommen? Gresini-Ducati hat die Option auf Fabio di Giannantonio bisher nicht gezogen und wartet, wie sich die Angelegenheit bei Honda entwickeln wird.

Nach dem Motegi-Rennen sprach Ducati-Motorsportchef Gigi Dall'Igna bei Sky Sport Italien erstmals über die Möglichkeit, dass Marquez im kommenden Jahr im Kundenteam fahren könnte: "Marc ist einer der stärksten Fahrer der Geschichte. Dass er zu Ducati möchte, kann nur eine Freude sein."

"Das ist die wichtigste Aussage, die ich dazu machen kann", so Dall'Igna im italienischen Fernsehen. "Er hat entschieden Honda zu verlassen und auf eine Kunden-Ducati zu steigen. Das zeigt, dass er unser Motorrad haben will und kann [für uns] nur eine Freude sein."

Kommt Marquez aus seinem Honda-Vertrag, um zu Gresini zu wechseln? Foto: Motorsport Images

Also geht Dall'Igna davon aus, dass der Wechsel auch passieren wird? "So habe ich das gehört. Es ist klar, dass es noch kein offizielles Wort gibt. Ich denke, dass es viele Dinge gibt, die zu tun sind, dass es einen komplizierten Vertrag zu brechen gibt - für den Fall, dass er ihn brechen will."

"Ich habe jedoch den Eindruck, dass er sich so geäußert hat. Und das ist aus unserer Sicht erfreulich." Aus dem Honda-Lager war in Motegi nichts zur Zukunft von Marquez zu hören. Getauscht wurde der Technikdirektor. Shin Sato übernahm den Posten von Shinichi Kokubo.

Welche Auswirkungen hätte es für Ducati, sollte Marquez tatsächlich zu Gresini kommen? "Es ist noch nichts offiziell. Ich kann nur die Aussagen von Marc über unser Motorrad kommentieren", will sich Dall'Igna nicht festnageln lassen.

"Wir konzentrieren uns in diesem Jahr auf die Weltmeisterschaft, in der es noch um so viel geht. Marc ist aus vielen Gründen ein schwieriger Fahrer und es gibt Bedenken, dass er die Balance stören könnte. Aber das wäre Teil des Spiels und es läge an uns, das zu managen."

