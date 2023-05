Gleiche Sturzursache wie in Jerez: Rins erkennt grundlegendes Honda-Problem

LCR-Honda-Pilot Alex Rins schied beim MotoGP-Rennen in Le Mans (Frankreich) durch einen Sturz zur Halbzeit des Rennens aus. Nach dem Nuller sprach der Spanier über die Ursache und erkannte einige Parallelen zum Sturz in Jerez (Spanien).

Wie in Jerez musste Rins von Startplatz 18 ins Rennen gehen. Der Grand Prix in Frankreich war zu Ende, nachdem das Vorderrad der Honda RC213V wegrutschte. "Es war das gleiche Problem wie in Jerez", ärgert sich der Honda-Pilot.

Rins kann gut erklären, wie es zum Sturz kam: "Wenn ich mit gezogener Vorderradbremse in Schräglage in eine Kurve fahre, dann schiebt das Heck sehr stark. Ich spürte bereits in den Runden zuvor, dass ich in dieser Kurve am Limit bin."

"Dieses Mal bremste ich etwas aufrechter, doch als ich einlenkte, rutschte das Vorderrad weg. Wir hatten das ganze Wochenende über Probleme in den Kurven 9 und 11. Jetzt müssen wir abwarten, wie die Informationen für die Zukunft genutzt werden können", hofft Rins auf Verbesserungen.

Rins war nicht der einzige Honda-Pilot, der in Le Mans durch einen Sturz ausschied. Auch die beiden Werks-Hondas von Marc Marquez und Joan Mir landeten im Kiesbett. Gibt es bei den Honda-Stürzen Parallelen?

"Ich kann nur sagen, dass ich mehr oder weniger die gleichen Probleme hatte mit meinem Motorrad wie in Jerez", bemerkt Rins. "Wenn wir in Kurven einbiegen, in denen wir Geschwindigkeit verringern müssen, dann schiebt das Heck zu stark. Es fühlt sich so an, als ob das Motorrad schneller wird, wenn die Schräglage zunimmt. Das müssen wir verstehen und verbessern."

Offen ist, ob der LCR-Pilot ab dem kommenden Rennen das neue Kalex-Chassis verwenden kann, das einige positive Feedbacks erhielt. "Wir haben jetzt drei Wochen Pause. In dieser Zeit kann der Hersteller daran arbeiten. Mal sehen, was in Mugello bereitsteht. Im Moment konzentriere ich mich auf meine Arbeit und will mit meinem Paket das Maximum herausholen", so Rins.

