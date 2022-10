"Glückwunsch!": Bastianini zu Martins Rekordrunde im Sepang-Qualifying

Audio-Player laden

Während drei der vier verbliebenen Anwärter auf den MotoGP-Titel 2022 im Qualifying zum Grand Prix von Malaysia in Sepang strauchelten, hat sich Enea Bastianini (Gresini-Ducati) eine sehr gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag erarbeitet.

Zwar hat "Bestia" die Pole deutlich gegenüber Jorge Martin (Pramac-Ducati) verpasst. Er startet aber direkt neben dem Spanier aus der ersten Reihe und damit deutlich vor den Top 3 der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung. Die nämlich haben es in der Startaufstellung nur auf P9 (Francesco Bagnaia), P10 (Aleix Espargaro) und P12 (Fabio Quartararo) geschafft.

Derweil hat Jorge Martin wie schon vor einer Woche auf Phillip Island auch diesmal wieder seine Fahrt auf die Pole mit einem neuen Streckenrekord versüßt. In Sepang ist er nun der erste Fahrer, dem eine 1:57er-Zeit gelungen ist. 1:57.790 Minuten ist die von ihm in Q2 aufgestellte neue Rekordmarke. Damit hat er den alten Rekord (1:58.303 Minuten von Fabio Quartararo aus der Saison 2019) um mehr als eine halbe Sekunde verbessert.

Martin: Neuer Sepang-Streckenrekord nach FT4-Sturz

"Weil es heute so heiß war, hatte ich eigentlich nicht mit einer 1:57er-Zeit gerechnet", gesteht Martin. Der Pramac-Pilot erklärt, wie es trotzdem gelungen ist: "Nachdem ich zunächst eine 1:58.0 gefahren hatte, dachte ich, dass die wohl von ein paar anderen Piloten noch verbessert wird. Deshalb habe ich noch härter gepusht. Dabei ist eine 1:57.7 herausgekommen. Die Runde war Limit. Ich muss mir die Daten erst noch anschauen, um zu sehen, wie ich das eigentlich gemacht habe."

Jorge Martin ließ sich von einem Sturz kurz vor dem Qualifying nicht beirren Foto: Motorsport Images

Im vierten Freien Training, das dem Qualifying wie üblich direkt vorangegangen war, hatte Martin einen Sturz. "Ich habe in Kurve 9 einfach die Bremse zu früh gelöst und dabei ist mir das Vorderrad weggerutscht. Nach dem Sturz fehlte es mir ein bisschen an Vertrauen. Aber als mir dann mit dem zweiten Bike im ersten Versuch [in Q2] trotz zweier Fehler direkt eine 1:58.0 gelungen ist, war mir klar, dass eine 1:57 doch möglich ist", so der Polesetter.

Bastianini: Kleine Titelchance aus Reihe 1 intakt

Enea Bastianini, der Martins Pole-Zeit mit einem Rückstand von 0,456 Sekunden deutlich verfehlt hat, rechnet sich vom zweiten Startplatz gute Chancen für das Rennen aus. "Die erste Startreihe ist immer eine gute Ausgangsposition. Mein Ziel ist es, um den Sieg zu kämpfen. Aber auch ein Podestplatz kann gut tun", grinst der Gresini-Pilot.

"Gestern sind mir einige Fehler unterlaufen, aber für heute haben wir das Motorrad ein bisschen umgebaut", verrät Bastianini, der mit 42 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia noch rechnerische Chancen auf den WM-Titel hat.

An seine 1:58.131 vom Februar kam Bastianini bei 45 Grad Celsius auf dem Asphalt nicht ganz ran Foto: Motorsport Images

Die Umbauten an Bastianinis GP21 von Freitag auf Samstag haben sich ausgezahlt: "Meine Pace im vierten Freien Training war stark. Gleichzeitig haben wir bei der Zeitattacke nichts eingebüßt. Ich muss aber sagen, dass Jorge einfach zu schnell war. Ihn zu schlagen, war unmöglich."

"Bei den hohen Asphalttemperaturen heute war es mir nicht möglich, schneller als 1:58.2 zu fahren", bekennt Bastianini. Im Februar, beim Wintertest an gleicher Stelle, war er mit einer Rundenzeit von 1:58.131 Minuten der Schnellste gewesen. Diesmal aber bleibt Bastianini am Samstag in Richtung Martin nur zu sagen: "Glückwunsch! Eine 1:57.7 ist wirklich beeindruckend."

Das Rennen der MotoGP-Klasse zum Grand Prix von Malaysia startet in mitteleuropäische Zeit umgerechnet am Sonntag um 9:00 Uhr MESZ.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.