Goldene Ära für Spanien: 500 MotoGP-Podestplätze erreicht

Mit Rang drei in Mugello hat Joan Mir für den 500. Podestplatz eines spanischen Fahrers in der Königsklasse gesorgt. In der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft war Spanien hauptsächlich in den kleinen Klassen vertreten. So wurde beispielsweise Angel Nieto 13 Mal Weltmeister.

In der 500er-Klasse stellten sich für Spanien erst ab den 1990er-Jahren Erfolge ein. Alex Criville sorgte in Malaysia 1992 für den ersten Podestplatz. Damals wurde er in Shah Alam nur von Mick Doohan und Wayne Rainey geschlagen.

Im gleichen Jahr gelang Criville in Assen der erste Sieg. 1999 wurde er erster spanischer Weltmeister der Königsklasse. Immer mehr junge Fahrer drängten in die Motorrad-WM und es brach eine goldene Ära an.

Seit dem Jahr 2010 gingen mit einer Ausnahme (Casey Stoner 2011, Australien) alle MotoGP-WM-Titel nach Spanien. Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015), Marc Marquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) und Joan Mir (2020) verewigten ihre Namen auf dem wichtigsten Pokal.

Mit 114 Podestplätzen hat Lorenzo die meisten zur Zahl von 500 beigetragen. Die Nationenwertung führt Italien mit insgesamt 686 Podestplätzen in der Königsklasse an.

Die 500 Podestplätze spanischer Fahrer in der Königsklasse:

Jorge Lorenzo (114): 47 Siege, 44 zweite Plätze, 23 dritte Plätze

Dani Pedrosa (112): 31 Siege, 40 zweite Plätze, 41 dritte Plätze

Marc Marquez (95): 56 Siege, 29 zweite Plätze, 10 dritte Plätze

Alex Criville (51): 15 Siege, 16 zweite Plätze, 20 dritte Plätze

Sete Gibernau (30): 9 Siege, 14 zweite Plätze, 7 dritte Plätze

Maverick Vinales (27): 9 Siege, 6 zweite Plätze, 12 dritte Plätze

Carlos Checa (24): 2 Siege, 14 zweite Plätze, 8 dritte Plätze

Alex Rins (12): 3 Siege, 6 zweite Plätze, 3 dritte Plätze

Joan Mir (9) 1 Sieg, drei zweite Plätze, 5 dritte Plätze

Toni Elias (6): 1 Sieg, 3 zweite Plätze, 3 dritte Plätze

Pol Espargaro (6): 6 dritte Plätze

Alberto Puig (5): 1 Sieg, 4 dritte Plätze

Alvaro Bautista (3): 3 dritte Plätze

Alex Marquez (2): 2 zweite Plätze

Aleix Espargaro (1): 1 zweiter Platz

Joan Garriga (1): 1 dritter Platz

Ruben Xaus (1): 1 dritter Platz

Jorge Martin (1): 1 dritter Platz

