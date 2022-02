Goodwood Festival of Speed: Wayne Rainey steigt auf seine Yamaha YZR500 Motorrad-Legende Wayne Rainey steigt beim Goodwood Festival of Speed erstmals seit seinem schweren Sturz in Misano 1993 wieder auf seine 500er-Yamaha

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Knapp 30 Jahre nach dem verhängnisvollen Sturz beim Motorrad-Grand-Prix in Misano möchte Wayne Rainey wieder auf seine Yamaha YZR500 steigen. Rainey plant, für das Goodwood Festival of Speed im Sommer nach Europa zu reisen. "Ich freue mich unglaublich darauf, diesen Sommer nicht nur zum ersten Mal am Goodwood Festival of Speed teilzunehmen, sondern auch mit meiner Yamaha YZR500 aus dem Jahr 1992 zu fahren", kommentiert Rainey, der sich 1993 beim Großen Preis von Italien den sechsten Brustwirbel brach und seitdem querschnittsgelähmt ist. Die Wiedervereinigung mit der Yamaha aus der Saison 1992 wird durch einige Umbauten möglich. Rainey kann dank einiger Modifikationen alles mit den Händen steuern. Wayne Rainey prägte die 500er-WM mit seinen Erfolgen Foto: Motorsport Images "Das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Ich möchte mich bei Yamaha dafür bedanken, dass sie meine 1992er-YZR500 für mich vorbereitet und angepasst haben", kommentiert der dreimalige 500er-Champion. Bereits vor drei Jahren sorgte Rainey für Schlagzeilen, als er mit einer umgebauten Yamaha R1 fuhr. Damals fiel es dem US-Amerikaner zu Beginn nicht leicht, ein Gefühl für das Superbike aufzubauen. "Die ersten Runden waren merkwürdig. Ich machte eine kurze Pause und probierte es erneut. Beim zweiten Versuch fühlte sich alles wie gewohnt an. 26 Jahre sind eine lange Zeit", erklärte Rainey damals mehr Informationen und Video. Mit Bildmaterial von Goodwood Festival of Speed.