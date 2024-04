Gustl Auinger (ServusTV): "Marquez ist ein brodelnder Unruheherd bei Ducati"

Am Wochenende wird die MotoGP-Saison 2024 mit dem dritten Grand Prix des Jahres fortgesetzt. Die Motorrad-WM gastiert für den Grand Prix of The Americas im texanischen Austin. Die Statistik weist Marc Marquez als Favorit aus. In der Vergangenheit feierte der Spanier eine beeindruckende Siegesserie.

Die Kollision mit Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia sorgte beim vergangenen Rennwochenende für Diskussionen. ServusTV-Experte Gustl Auinger bezeichnet Marc Marquez als "Unruheherd" und sieht in der Startnummer 93 eine Gefahr für den Frieden im Lager von Ducati.

"Er will so schnell wie möglich so erfolgreich wie möglich sein und kümmert sich einen Dreck um die Interessen der anderen", stellt Gustl Auinger vor dem dritten Grand Prix der Saison fest und fügt hinzu: "Marc ist ein brodelnder Unruheherd bei Ducati."

Weder in Lusail (Katar) noch in Portimao (Portugal) konnte Marc Marquez mit der Ducati gewinnen. Doch in Austin dürfte der Spanier deutlich bessere Karten haben, denn das Layout lag der Startnummer 93 in der Vergangenheit. "Wenn er schon jetzt irgendwo das Maximum erreichen kann, dann auf einem Linkskurs. Und das wissen auch die anderen", bemerkt Gustl Auinger.

Marc Marquez und Francesco Bagnaia kollidierten in Portimao Foto: Motorsport Images

Jorge Martin reist als WM-Führender nach Austin Foto: Motorsport Images

"Jorge hat heuer ein viel klareres Bild im Kopf. Er weiß, dass es möglich ist, mit einem Kundenmotorrad Weltmeister zu werden. Er fühlt sich gut, ist ebenbürtig und die Rolle des Herausforderers liegt ihm", stellt Gustl Auinger fest.

