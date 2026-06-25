"Guter Schachzug": Marc Marquez begrüßt Pedro Acosta bei Ducati

Marc Marquez und Pedro Acosta werden ab der MotoGP-Saison 2027 Teamkollegen im Ducati-Werksteam sein. Nachdem die italienische Marke einen neuen Zweijahresvertrag mit Marquez bekannt gegeben hat, wurde auch die Verpflichtung von Pedro Acosta offiziell.

Der Spanier wechselt von KTM und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Weil wir glauben", sagt Teammanager Davide Tardozzi gegenüber MotoGP.com, "dass Pedro eines der talentiertesten jungen Talente im gesamten Fahrerlager ist."

"Was er seit dem Beginn seiner Karriere im Rookies Cup, in der Moto3 und der Moto2 gezeigt hat, war schlicht beeindruckend. Leider hat er diese Ergebnisse in der MotoGP noch nicht bestätigen können, aber das wird kommen."

Mit Marquez und Acosta setzt Ducati auf zwei Alphatiere. Bisher liefen ihre Duelle auf der Strecke hart, aber fair ab. Tardozzi bestätigt zudem, dass Marquez keinerlei Einwände hatte, sondern sogar zum Deal mit Acosta gratulierte.

"Marc äußert sich nie über seinen Teamkollegen, aber als wir ihm sagten, dass wir dabei sind, einen Deal mit Pedro auszuhandeln, klatschte er in die Hände und sagte: 'Okay, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen.'"

Bereits im vergangenen Jahr bahnten sich Gespräche zwischen Ducati und Acosta an. Beide Seiten hatten sich bereits vor Monaten auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Acosta wechselt somit zur erfolgreichsten MotoGP-Marke der vergangenen Jahre.

"Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich über diese Bekanntmachung", sagt der 22-Jährige. "Ich glaube, es war ein Ziel, das ich in meiner Karriere angestrebt habe und vielleicht der nächste Schritt, den ich machen wollte."

"Aber im Moment habe ich noch viele Ziele vor Augen, die ich erreichen möchte. Zum Beispiel meinen ersten Sieg zu holen und KTM näher an die Top 3 in der Meisterschaft heranzubringen. Dafür gibt es noch eine Menge zu tun."

Acosta spricht von größter Herausforderung

Ab 2027 erwartet das Ducati-Werksteam ein Generationenduell. Auf der einen Seite ist Marquez einer der erfolgreichsten Motorradrennfahrer aller Zeiten. Auf der anderen Seite gilt Acosta als das Ausnahmetalent der nächsten Generation.

"Ich denke, das ist die bisher größte Herausforderung meiner Karriere", sagt Acosta mit Blick auf die Bedeutung seines Wechsels. Denn dann wird sich zeigen, wie gut er mit dem gleichen Material im Vergleich zu Marquez zurechtkommt.

"Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, dass es mir eine Ehre wäre, mit Marc zusammenzufahren, und ich werde versuchen, so viel wie möglich von ihm zu lernen."

Die beiden Spanier lierten sich schon einige enge Duelle Foto: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Er steht vielleicht am Ende seiner Karriere, während ich sozusagen gerade am Anfang meiner stehe. Deshalb glaube ich, dass es eine wirklich gute Gelegenheit für mich sein wird, ein besserer Fahrer zu werden und von seiner Erfahrung zu profitieren."

Und was sagt Marquez über seinen künftigen Teamkollegen? "Nun, Pedro ist natürlich eines der jüngsten Talente und ein sehr schneller Fahrer. Es ist ein sehr guter Schachzug von Ducati."

"Aber ich werde jetzt nicht tiefer darauf eingehen, weil wir im Winter Zeit haben werden, darüber zu sprechen - und vor allem, weil ich enormen Respekt vor 'Pecco' habe, der mein aktueller Teamkollege ist."

Schulterverletzung verzögerte Entscheidung

Wichtig war auch die persönliche Entscheidung von Marquez. Die Schulterverletzung in Indonesien im Herbst 2025 hat die Gespräche mit Ducati unterbrochen. Zunächst wollte Marquez sehen, wie seine Genesung voranschreitet.

Es wurde auch kolportiert, dass er zunächst nur einen Einjahresvertrag mit einer Option für ein zweites Jahr gefordert hatte, bevor er sich letztlich für einen Zweijahresvertrag entschied.

"Es lag auf dem Tisch, aber letztendlich war ein Zweijahresvertrag für das Projekt die bessere Lösung", sagt Marquez dazu. Auch er ist "überglücklich", seine Zukunft mit Ducati nun auch öffentlich bestätigt zu haben.

"Wie immer in meiner Karriere gilt: Wenn ich mich an einem Ort wohlfühle, Respekt erfahre und die Ergebnisse kommen, ist das immer meine erste Wahl. Wenn ich mich mit dieser Entscheidung wohlfühle, spreche ich nicht mit einer anderen Marke."

"Also ja, Ducati war von Anfang an meine erste Option. Wir haben Schritt für Schritt angefangen zu reden, bevor die vergangene Saison zu Ende ging. Dann haben wir wieder pausiert, weil ich ihnen gesagt habe: Ich muss erst wissen, wie es nach Indonesien mit meiner rechten Schulter aussieht."

"Und als ich sah, dass es ein bisschen besser wurde, kam irgendwann der Punkt, an dem man eine Entscheidung treffen muss. Sie haben die Zeit respektiert, sie haben meinen Moment respektiert."

"Aber es ist wahr, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen und vertrauen muss. Und ja, ich glaube daran, dass ich Schritt für Schritt auf ein akzeptables Niveau zurückkehren werde."

"Was die mentale Seite betrifft, bin ich bereit für 2027 und 2028, denn ich möchte weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen. Natürlich hoffe und glaube ich, dass mein körperlicher Zustand mitmacht und die Verletzungen mich in Ruhe lassen."

In diesem Jahr könnte Marquez seinen achten Weltmeistertitel in der MotoGP gewinnen. Es wäre klassenübergreifend sein zehnter Weltmeistertitel. Als Ziel für die kommenden beiden Jahre nennt er aber kein konkretes Ergebnis.

Stattdessen sagt der 33-Jährige: "Es geht darum, meine Leidenschaft zu genießen und die letzten Jahre meiner Karriere in guter Erinnerung zu behalten. Ich weiß nicht, ob es der letzte Vertrag sein wird oder nicht."

"Aber was ich möchte, ist einfach die letzten Jahre meiner Karriere zu genießen - das ist das Hauptziel. Natürlich möchte ich immer konkurrenzfähig sein und 100 Prozent geben. Aber ja, wir werden im nächsten Winter Zeit haben, darüber nachzudenken, was das Ziel sein wird."