"Habe keinen Plan B zur MotoGP" - Was passiert 2024 mit Fabio di Giannantonio?

Fabio di Giannantonio sprach im Rahmen des MotoGP-Wochenendes auf dem Sachsenring über seine Zukunft. In diesem Jahr bestreitet der 24-jährige Italiener seine zweite Saison für Gresini-Ducati. Nach einem eher durchwachsenen ersten Jahr konnte sich di Giannantonio in dieser Saison nur bedingt steigern.

Aktuell liegt "Diggia" auf P15 der Fahrerwertung und ist damit mit Ausnahme von Werkspilot Enea Bastianini, der lange verletzungsbedingt ausfiel, der am schlechtesten platzierte Ducati-Pilot. Ein achter Platz beim sturzreichen Grand Prix in Le Mans ist di Giannantonios bisher bestes Saisonergebnis. Damals sahen nur 13 Fahrer die Zielflagge.

Noch klammert sich di Giannantonio an die Hoffnung, auch 2024 für Gresini fahren zu dürfen. "Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Wenn wir gute Arbeit leisten, dann ergibt sich der Rest von allein", ist er überzeugt. Doch mit Moto2-WM-Leader Tony Arbolino steht ein potenzieller Nachfolger bereit.

"Ich bin nicht besorgt, was meine Zukunft angeht", bemerkt di Giannantionio. "Der Plan ist es, in der MotoGP zu bleiben. Doch ich habe keinen Plan B und denke auch nicht daran. Ich will in der MotoGP bleiben und mich von Rennen zu Rennen verbessern. Ich will stärker werden und denke, dass ich das Niveau der anderen Ducati-Piloten erreichen kann. Ich muss nur an mir arbeiten."

Verliert Fabio Di Giannantonio seinen Platz an Tony Arbolino? Foto: Motorsport Images

Mit der laufenden Saison ist di Giannantionio nicht unzufrieden, traut sich aber deutlich mehr zu. "Wir sind nicht schlecht, doch wir haben Probleme dabei, alles zusammenzubringen. Wenn wir die Rennen analysieren, dann sehen wir, dass das Potenzial vorhanden ist. Wir bringen leider nicht alle Teile zusammen. Manchmal liegt es auch an mir, wenn ich zu viel will und so hart pushe, dass ich dadurch langsamer werde. Wir konnten unser volles Potenzial noch nicht zeigen", ist er überzeugt.

Bei den Wintertests hinterließ di Giannantionio einen positiven Eindruck und behauptete sich einige Male im vorderen Feld. "Nach den Tests hatte ich höhere Erwartungen", gesteht er. "Gut ist, dass wir jedes Mal genau wissen, was nicht funktioniert. Ich entwickle mich ständig weiter."

Fabio Di Giannantonio wurde mit einem Wechsel zu den Superbikes in Verbindung gebracht Foto: Motorsport Images

Bei Gresini erhielt di Giannantionio mit Alex Marquez einen neuen Teamkollegen. Eine direkte Zusammenarbeit gibt es mit dem Spanier aber nicht. "Durch den Zeitplan haben wir kaum Zeit, außerhalb der Routine Dinge einzuplanen", bemerkt di Giannantionio.

"Es ist deshalb schwierig, mal zehn Minuten zu finden, um mit Alex zu sprechen. Doch unsere Beziehung ist perfekt. Uns fehlt aber die Zeit, um Kommentare auszutauschen", macht di Giannantionio die fehlende Zeit für den ausbleibenden Austausch verantwortlich.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.