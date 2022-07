Hält RNF an Darryn Binder fest? "Wenn nicht, wäre ich mit Moto2 glücklich"

Audio-Player laden

Zweimal fuhr Darryn Binder in den ersten elf MotoGP-Rennen in die WM-Punkteränge. Beim Regenrennen in Indonesien raste der Rookie auf Rang zehn. Und in Barcelona wurde es Platz zwölf. Dreimal schied der Südafrikaner durch Stürze aus. Sechsmal kam er außerhalb der Top 15 ins Ziel.

"Wenn ich meine bisherige Saison bewerten würde, dann würde ich mir solide acht von zehn geben", zieht Binder Halbzeitbilanz. "Es war ein wirklich sehr großer Schritt von der Moto3. Manchmal haben wir es nicht zu schlecht gemacht."

"Natürlich waren manche Rennen auch schwierig. Ich habe das Gefühl, dass ich einen soliden Job gemacht habe. Ich steigere mich ständig und komme näher und näher. Es gab Höhen und Tiefen. Mit den Höhen bin ich zufrieden. Ich wusste, dass es auch Tiefen geben würde."

Der Wechsel von der Moto3 zu RNF-Yamaha war nicht einfach. "Manchmal vergessen das die Leute. Es war ein großer Schritt", hält der jüngere Bruder von Brad Binder fest. Deswegen gab es auch Rückschläge.

"Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, wieder alles unter Kontrolle bringen, um vorwärts zu kommen. Das ist auf dem Sachsenring passiert. In Barcelona habe ich WM-Punkte gesammelt. Auf dem Sachsenring kam ich in jedem Training der Spitze näher."

In Assen verabschiedete sich der Rookie mit Sturz in die Sommerpause Foto: Motorsport Images

"Ich fühlte mich stark. Dann habe ich das Qualifying vermasselt. Manchmal muss man sich daran erinnern, dass es ein großer Schritt war. Wenn eine Sekunde fehlt, dann ist man nirgendwo. Deshalb muss man manchmal einen Schritt zurück machen, um vorwärts zu kommen."

Nach dem Sachsenring schied der 24-Jährige auch in Assen durch Sturz aus. "Wenn ein Wochenende schwierig verläuft, muss ich schauen, dass ich im Rennen nur einen Schritt mache und nicht versuche zwei zu machen", lautet seine Erkenntnis.

Bekommt er von RNF-Aprilia eine Chance?

Binder hat lediglich für die aktuelle Saison einen Vertrag. RNF wird ab dem nächsten Jahr das Satellitenteam von Aprilia sein. Gerüchten zufolge könnte Miguel Oliveira ein Fahrer sein. Ob Binder eine Zukunft bei RNF hat, ist derzeit völlig offen.

Sollte er nicht bleiben können, dann will Darryn Binder in die Moto2 Foto: Motorsport Images

"Ich habe erwartet, dass ich es bis jetzt weiß", meint Binder über seine Zukunft. "Ich habe gedacht, dass ich eine Chance habe, meinen Platz zu behalten. Gleichzeitig weiß ich, dass es mehr Fahrer als Motorräder gibt. Ich bin mir bewusst, dass ich am unteren Ende der Liste stehe."

"Wenn es die Chance nicht gibt, dann wäre die Moto2 meine Priorität. Das Team hat, denke ich, nicht mehr von mir erwartet als ich gezeigt habe. Vielleicht habe ich sie auch überrascht, denn manche Leute haben sicher gedacht, dass ich größere Probleme haben werde."

"Ich möchte das Meiste aus dieser Chance machen. Wenn es am Ende nicht reicht, dann wäre ich glücklich, wenn ich in die Moto2 gehen könnte. Wenn ich weiß, dass ich nicht bleiben kann, dann will ich die zweite Saisonhälfte genießen. Ich will meine Ziele erreichen und mit den anderen Fahrern kämpfen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.