"Hätten das beide nicht geglaubt": Rossi über Morbidelli als Teamkollege

Nachdem es im Anschluss an seine letzte Vertragsverlängerung im Yamaha-Werksteam lange Zeit unklar war, ob Valentino Rossi seine MotoGP-Karriere über die Saison 2020 hinaus fortsetzen würde, steht seit Ende September offiziell fest, dass er "The Doctor" in der Ende März in Katar beginnenden Saison 2021 für Petronas-Yamaha fahren wird. Auch dort steht für ihn die aktuelle Spezifikation der Yamaha M1 bereit.

Rossis Teamkollege bei Petronas ist Franco Morbidelli. Die beiden Italiener kennen sich bestens, ging Morbidelli doch einst bei Rossi "in die Schule". Der 26-Jährige ist einer der Zöglinge aus Rossis VR46-Akademie.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Franco zu fahren. Schließlich ist er unser Fahrer", spricht Rossi auf den durchaus ungewöhnlichen Umstand an. Denn dass er irgendwann einmal einen seiner Schützlinge als MotoGP-Teamkollege neben sich in der Box haben würde, damit hatte Rossi nicht unbedingt gerechnet.

"Wenn man Franco oder mir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass wir in fünf Jahren ein Team bilden werden, hätten wir das beide nicht geglaubt", bekennt Rossi und erklärt, warum: "Aus damaliger Sicht war das weder für ihn denkbar noch für mich, weil ich bis dahin vielleicht schon aufgehört hätte."

Stattdessen geht Rossi in wenigen Monaten in seine bereits 26. Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft und allein in der Königsklasse gerechnet in seine bereits 22. Saison.

Rossi geht davon aus, dass sich er und Morbidelli gegenseitig anstacheln werden Foto: Motorsport Images

Was die Ergebnisse betrifft, mag Rossi nicht vorausblicken. Bezogen auf die Atmosphäre im Team aber lässt er wissen: "Ich gehe davon aus, dass Franco und ich gut zusammenarbeiten werden und uns gemeinsam voranbringen."

Statistisch gesehen steht Rossi vor Beginn der MotoGP-Saison 2021 mal wieder vor einem Jubiläum, denn in puncto Podestplätzen in der Königsklasse hält er aktuell bei 199. Zuletzt feierte "The Doctor" im Juli 2020 beim zweiten Jerez-Rennen im Coronajahr ein Top-3-Ergebnis. Gewonnen allerdings hat er schon seit Juni 2017 (Assen) nicht mehr.

