Halbzeitbilanz von Bagnaia: Diese Note würde er sich geben

Der Grand Prix von Österreich in Spielberg läutet am kommenden Wochenende offiziell die zweite Hälfte der MotoGP-Saison 2024 ein. Noch maximal 370 Punkte sind an zehn Wochenenden zu vergeben. Das WM-Pendel schwang zwischen Francesco Bagnaia und Jorge Martin bereits mehrfach hin und her.

Nach seinen zwei zweiten Plätzen in Silverstone liegt Martin mit nur drei Punkten Vorsprung aktuell wieder knapp vor Bagnaia, der im Sprint zuletzt stürzte und im Hauptrennen Dritter, während sein Teamkollege Enea Bastianini zweimal siegte.

Angesprochen auf seine Saison und wie er diese auf einer Skala von 1 bis 10 benoten würde, sagt Bagnaia: "Neun, weil ich ein paar Fehler hatte, zum Beispiel den Unfall in Portimao mit Marc. In Barcelona (im Sprint) bin ich in Führung liegend gestürzt."

"Das war der schlimmste Fehler, weil ich neun Zehntelsekunden vorn lag, und das in der letzten Runde. Deshalb kann ich mir keine Zehn geben", erklärt der Weltmeister.

Den Schwung aus den letzten Rennen vor der Sommerpause konnte Bagnaia in Silverstone zuletzt zwar nicht bestätigen. Dennoch betont der Italiener: "Ich fühle mich gut, ich arbeite fantastisch mit meinem Team. Wir haben sechs Rennen gewonnen, fünf in den letzten sechs Grands Prix (vor der Sommerpause)."

"Ich bin also sehr glücklich, denn wir befinden uns in einer guten Situation. Aber in Österreich beginnen wir wieder bei Null, denn uns trennen nur wenige Punkte und die Weltmeisterschaft ist immer noch sehr lang", weiß der zweifache MotoGP-Champion.

"Es ist also nicht an der Zeit, über so etwas wie einen Wendepunkt oder die WM nachzudenken." Für Bagnaia geht es vor allem darum, seine Sprint-Bilanz aufzubessern. Denn während Titelrivale Martin in den verkürzten Rennen bisher 86 Punkte sammeln konnte, waren es bei Bagnaia insgesamt nur 45.