Heftige Stürze im Assen-Training: Alex Marquez und Aldeguer angeschlagen

Für beide Gresini-Fahrer endete das Freitagstraining bei der Dutch TT in Assen im Medical Center. Alex Marquez hatte im Nachmittagstraining gleich zwei Stürze. Zunächst ging er in der langsamen Linkskurve Strubben (Kurve 5) zu Boden.

Es war ein harmloser Crash und Alex Marquez konnte das Training fortsetzen. Kurz vor Trainingsende stürzte der Spanier erneut. Diesmal erwischte es ihn am Ausgang der Duikersloot-Kurve (Kurve 11) auf dem Weg Richtung Meeuwenmeer (Kurve 12).

Alex Marquez wurde vom Motorrad abgeworfen. Er landete hart auf dem Asphalt und rutschte dann ins Kiesbett. Die Hilfskräfte waren sofort zur Stelle. Der 30-Jährige saß zunächst im Kiesbett und hatte Mühe, selbstständig aufzustehen.

Schließlich konnte er von zwei Sportwarten gestützt die Unfallstelle verlassen und wurde ins Medical Center gebracht. Sein Teamkollege Fermin Aldeguer befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits dort.

Aldeguer war nach rund 45 Trainingsminuten ebenfalls in Kurve 11 gestürzt. Nach einer Erstbehandlung im Medical Center wurde Aldeguer zur weiteren Untersuchung seiner Brust und seines Rückens in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt.

Bei Alex Marquez ergaben die ersten Untersuchungen im Medical Center Prellungen im Bereich der rechten Schulter und Schürfwunden am linken Arm. Röntgenaufnahmen zeigten keine Brüche in der Schulter.

Das war eine wichtige Nachricht, denn beim schweren Sturz im Barcelona-Rennen hatte sich Alex Marquez das rechte Schlüsselbein gebrochen und musste operiert werden. Dieser Unfall hatte sich am 17. Mai ereignet.

Alex Marquez kehrte nach zwei verpassten Rennwochenenden zum Grand Prix in Brünn zurück. Allerdings entschied er sich nach dem Qualifying dazu, das Rennwochenende zu beenden, um sich weiter auf seine Genesung zu konzentrieren.

Nach dem schweren Sturz im Freitagstraining in Assen teilte das Gresini-Team mit, dass Alex Marquez am Samstagvormittag vor dem Training und dem Qualifying erneut von den Ärzten untersucht wird.

Danach wird entschieden, ob er das Wochenende fortsetzen kann. Entwarnung gibt sein Bruder Marc Marquez: "Ja, ich habe ihn gesehen, und er hat sich nichts gebrochen, aber er hat überall Schmerzen."

"Er war zu schnell, weil er T3 angeführt hat, er war dort Erster und auf Q2-Kurs. Weißt du, für einen schnellen Fahrer ist es extrem schwierig, den eigenen Instinkt zu kontrollieren", sagt Marc Marquez aus eigener Erfahrung.

Alex Marquez sagte seine Interviewtermine am späten Freitagnachmittag ab. Aldeguer befand sich im Krankenhaus. Als dieser Artikel veröffentlicht wurde, gab es noch kein weiteres Update vom Gresini-Team.

Marc Marquez gefällt das hohe Risiko in Assen nicht

Nicht nur das Gresini-Duo hatte im Freitagstraining Stürze. Auch Jorge Martin ging bei hohem Tempo in Meeuwenmeer (Kurve 12) zu Boden. Er rutschte lange über den Asphalt, seine Aprilia landete in der Streckenbegrenzung. Martin blieb unverletzt.

"Zum Glück", sagt der ehemalige MotoGP-Weltmeister, "gab es viel Auslaufzone, und nach all dem Asphalt war da etwas Grün und kein Kies, denn ich glaube, wenn dort Kies gewesen wäre, hätte ich angefangen, Rückwärtssaltos zu machen."

Bereits im Vormittagstraining stürzte Marc Marquez (Ducati) in der Geert-Timmer-Schikane (Kurve 16) und Diogo Moreira (LCR-Honda) in Ossebroeken (Kurve 4). Beide blieben unverletzt und konnten später ihr Training normal fortsetzen.

Marc Marquez beschrieb seinen Sturz in der Schikane als "seinen Fehler". Insgesamt schätzt er zwar das Streckenlayout in Assen, doch das Risiko, das die Fahrer dort eingehen müssen, bereitet ihm Unbehagen.

"Es ist zu schnell, die Richtungswechsel sind zu schnell, die Strecke ist zu eng, und kleine Fehler können einen sehr teuer zu stehen kommen", findet Marc Marquez und sagt: "Mir gefällt das Layout."

"Aber das Risiko, das man auf dieser Strecke eingeht, ist extrem hoch, und das gefällt mir nicht. Es ist sehr schnell, eng, und die Auslaufzonen sind voller Kies, mit sehr großen Steinen im Kies. Das entspricht zwar dem Reglement, aber... "

"Das ist die Art von Strecke, bei der ich auf etwas Regen hoffe, aber das wird dieses Jahr wohl nicht passieren, also ja, man versucht zu überleben. Am Ende sind wir Profis, und man wird nicht alle 22 Strecken lieben."

"Man wird nicht alle 22 Wochenenden und 22 Rennen mögen", sagt Marc Marquez offen. "Also muss man professionell sein und versuchen, seine 100 Prozent zu geben. Ich fühle mich auf dem Motorrad nicht wohl, aber ich fahre okay."

Assen ist die einzige Strecke, die seit der Premieren-Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft 1949 jedes Jahr einen Grand Prix ausgetragen hat, mit der einzigen Ausnahme des Jahres 2020.