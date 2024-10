Heftiger Australien-Crash Vinales vs. Bezzecchi: Auch Savadori betroffen

Das Wichtigste vorweg: Beim heftigen Crash im MotoGP-Sprint des Australien-Wochenendes 2024 auf Phillip Island haben sich weder Marco Bezzecchi noch Maverick Vinales schwere Verletzungen zugezogen. Beide waren unmittelbar nach dem Zusammenstoß bei Bewusstsein und sind ärztlich untersucht worden. Im Falle von Bezzecchi gibt es noch Folgeuntersuchungen.

Infolge des Unfalls zwischen Bezzecchi und Vinales wurde Lorenzo Savadori indirekt verwickelt, wenngleich er auf dem 15. Platz ins Ziel kam. Savadori, der im Aprilia-Satellitenteam Trackhouse aktuell der Ersatzfahrer für den seit Mandalika verletzten Miguel Oliveira ist, klagt nun seinerseits über körperliche Beschwerden. Ob der Italiener den Grand Prix von Australien am Sonntag fahren kann, darüber wird eine erneute ärztliche Untersuchung am Sonntagvormittag entscheiden.

Es war der große Schreckmoment im 13-Runden-Sprint am Samstag auf Phillip Island, als Marco Bezzecchi eingangs der vorletzten Runde auf Maverick Vinales auffuhr. Der Aprilia-Pilot hatte als Vordermann bereits das Anbremsen von Kurve 1 (Doohan Corner) eingeleitet. Zum Zeitpunkt, als ihm Bezzecchi hinten drauf fuhr, war Vinales aber immer noch fast 250 km/h schnell.

Unmittelbar zuvor war Vinales mit seiner Werks-Aprilia aus dem Windschatten heraus an Bezzecchi und dessen VR46-Ducati vorbeigezogen. Dabei lag Vinales' Geschwindigkeit jenseits der 340-km/h-Marke. Im Duell ging es um die fünfte Position. Als Vinales nach dem Überholmanöver am Ende der Start/Ziel-Gerade die erste Rechtskurve anbremste, da wurde die neongelbe VR46-Ducati von Bezzecchi buchstäblich an die schwarze Aprilia angesaugt und es kam zum heftigen Zusammenstoß.

Sowohl Bezzecchi als auch Vinales wurden abgeworfen und purzelten in die Auslaufzone. Beide schlugen mehrere Rollen bis ins Kiesbett, wobei Bezzecchi zunächst liegenblieb und Vinales direkt aufstand. In der ersten Reaktion seines Frusts über den Unfall zeigte Vinales den gestreckten Mittelfinger. Bis auch Bezzecchi aufstand, vergingen ein paar Sekunden.

Wie Vinales, so war auch Bezzecchi bei Bewusstsein. Zunächst wurde der VR46-Pilot auf einer Trage liegend von mehreren Helfern in Richtung Streckenrand gebracht. Dort aber stieg er dann auf den Sozius eines Scooters, um sich zum Medical-Center der Strecke bringen zu lassen. Eben dieses streckeneigene Hospital musste auch Vinales aufsuchen.

Vinales mit Prellungen, Bezzecchi im Krankenhaus

Im Medical-Center wurden beide durchgecheckt und es wurden keine Knochenbrüche festgestellt. Während Vinales von den Ärzten für "fit" erklärt wurde und somit Starterlaubnis für Sonntag hat, wurde Bezzecchi nach den ersten Checks vor Ort anschließend in ein Krankenhaus nach Melbourne gebracht. Seine Medienrunde am Samstag wurde abgesagt. Seitens des VR46-Teams gibt es derzeit noch kein Update.

Zu Vinales heißt es in einer Stellungnahme des Aprilia-Teams: "Nach dem Unfall wurde Vinales ins Medical-Center gebracht, wo er untersucht wurde und eine Prellung am linken Ellbogen festgestellt wurde. Frakturen wurden keine festgestellt, aber eine Ultraschalluntersuchung ergab eine leichte. Aus diesem Grund wird sich der Spanier einer entzündungshemmenden Therapie unterziehen."

Lorenzo Savadori von Trümmerteil getroffen

Hingegen ist Trackhouse-Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori von den Ärzten als "nicht fit" eingestuft worden. Er fuhr zum Zeitpunkt des Vinales-Bezzecchi-Unfalls an 17. Stelle und damit deutlich weiter hinten im Feld. Aber nachdem das davongeflogene vordere Schutzblech der VR46-Ducati von Bezzecchi in der Folge von Takaaki Nakagami (LCR-Honda) erwischt wurde, traf das Schutzblech in weiterer Folge noch Savadori am rechten Arm.

Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori, der bei Trackhouse einspringt, wurde verwickelt Foto: Motorsport Images

Im Medical-Center der Strecke klagte Savadori über ein Taubheitsgefühl im Arm und hat deshalb von den Ärzten für Sonntag vorerst Startverbot erteilt bekommen. "Gebrochen ist nichts, aber der Hauptnerv [im Arm] hat offenbar den Großteil des Schlags abbekommen. Im Moment fehlt mir die Kraft", sagt Savadori.

"Deshalb werde ich morgen nochmals den Arzt aufsuchen. Dann werden wir entscheiden, ob ich das Rennen fahren kann oder nicht", so der Ersatzfahrer im Trackhouse-Team. Mit Verweis auf den weit vor ihm passierten Unfall spricht Savadori noch von "Glück, dass ich nur am Arm getroffen wurde, denn es war eine sehr gefährliche Situation".

Aleix Espargaro sieht Bezzecchi als Auslöser

Der Unfall zwischen Vinales und Bezzecchi, in dessen Folge Savadori unglücklich verwickelt wurde, war nicht nur Thema für die Ärzte. Der Unfall ist auch Thema für die Rennkommissare. Sie aber haben ihre Entscheidung auf Sonntagvormittag vertagt.

Vinales' Meinung wurde von den Stewards zwar gehört. Weil sie aber mit Bezzecchi am Samstag an der Strecke nicht mehr sprechen konnten, wird der VR46-Pilot als zweiter Unfallbeteiligter erst am Sonntag zu den Stewards sprechen. Ob es danach eine Strafe geben wird oder nicht, wird sich zeigen.

Vinales, dessen Medienrunde am Samstag im Gegensatz zu der von Bezzecchi stattgefunden hat, schildert den Unfall aus seiner Sicht: "Ich hatte das Gefühl, dass er mich direkt wieder überholen wollte, nachdem ich ihn überholt habe. Das ist meine Meinung, aber die Entscheidung treffe ich nicht ich, sondern die Stewards."

Vinales' Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaro jedenfalls sieht Bezzecchi als Auslöser für den Unfall. "Es war heute sehr windig, was die Anfahrt zu Kurve 1 extrem schwierig macht. Meine Meinung ist, dass Marco in diesem Moment ein bisschen vorsichtiger hätte sein sollen. Maverick hat ihn überholt. Und so wie ich das [im Video] gesehen habe, war der Abstand groß genug gewählt."

Als Bezzecchi hinter Vinales nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, "hätte er meiner Meinung nach geradeaus fahren sollen anstatt zu versuchen, nach innen zu gehen", meint Espargaro und erklärt: "Ich will [Bezzecchi] nicht die Schuld geben, denn die Bedingungen waren wirklich extrem schwierig. Trotzdem finde ich, dass er es nicht richtig kalkuliert hat."

Laut Marc Marquez war es "ein Rennunfall"

Derweil spricht Marc Marquez von einem Rennunfall. Der Gresini-Ducati-Pilot, der den Sprint hinter Sieger Jorge Martin (Pramac-Ducati) auf P2 beendet hat, sagt: "Man könnte meinen, dass es Bezzecchis Schuld war. Es könnte aber auch Vinales' Schuld gewesen sein. Meiner Ansicht nach war es letztlich ein Rennunfall."

Im Australien-Grand-Prix 2018 befand sich Marquez genau an der gleichen Stelle auf Phillip Island in der gleichen Position wie nun Vinales. Marquez (damals auf Honda) hatte am Ende der Start/Ziel-Gerade Johann Zarco (damals auf Tech3-Yamaha) aus dem Windschatten heraus überholt. Beim Anbremsen von Kurve 1 rauschte ihm Zarco ins Heck wie es nun am Samstag Bezzecchi hinter Vinales passiert ist.

"Es war damals genau das Gleiche. Ich hatte Zarco überholt. Und als ich am Bremspunkt angekommen war, da wurde ich vom Wind nach außen getragen", erinnert Marquez. So wie damals er selber, so wurde laut seiner Einschätzung diesmal Vinales nach dem Überholmanöver an Bezzecchi "vom Wind in diese Position (auf der Außenbahn; Anm. d. Red.) getragen".

"Da konnte er nichts machen. Und Bezzecchi hatte keine Chance zu verhindern, dass er angesaugt wurde", urteilt Marquez und wiederholt seine Einschätzung: "Letzten Endes war es ein Rennunfall."