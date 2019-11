Historie, Wetter, Zeitplan: Alle Infos zum MotoGP-Finale in Valencia

Mit dem 19. Rennwochenende geht die MotoGP-Saison 2019 zu Ende. In allen drei Klassen wurden die Weltmeister bereits gekürt. Nun steht in Valencia nur noch die Rennaction im Vordergrund. Außerdem trägt der MotoE-Weltcup sein Finale aus. Der Circuit Ricardo Tormo ist vier Kilometer lang und besteht aus neun Links- und fünf Rechtskurven. Im Jahr 1999 wurde die Anlage eröffnet und ist seither ein Fixpunkt im Kalender der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Valencia ist nach Madrid und Barcelona mit rund 800.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Spaniens. Die Rennstrecke befindet sich eine knappe halbe Autostunde westlich der Stadt im Landesinneren. Der Kurs ist nach dem ehemaligen Motorradrennfahrer Ricardo Tormo benannt. Der Spanier wurde 1978 und 1981 mit Bultaco Weltmeister der Klasse bis 50 Kubikzentimeter. 1998 verstarb er an Leukämie. Da er aus der Region von Valencia stammte, trägt die Strecke seinen Namen.

Zum 21. Mal wird ein Motorrad-Grand-Prix in Valencia ausgetragen und zum 18. Mal ist es das Saisonfinale. Somit ist Valencia die Strecke, die am häufigsten der Schauplatz des letzten Rennens war. Seit 2002, also seit dem Beginn der MotoGP-Ära, war Valencia immer das Saisonfinale.

In jüngerer Vergangenheit gab es in Valencia einige WM-Entscheidungen. 2006 feierte Nicky Hayden, 2013 Marc Marquez, 2015 Jorge Lorenzo und 2017 wieder Marquez den Titelgewinn. In der Geschichte der Motorrad-WM fiel 18 Mal die Entscheidung beim Finale, viermal passierte das in Valencia.

2018 schrieb Can Öncü Geschichte, als er mit einer Wildcard sein erstes Moto3-Rennen bestritt. Als amtierender Rookies-Cup-Champion durfte er schon vor seinem 16. Geburtstag starten. Und mit 15 Jahren und 115 Tagen wurde Öncü der jüngste Grand-Prix-Sieger der Geschichte. Er ist auch der erste Türke, der einen WM-Lauf gewinnen konnte.

Klassenübergreifend ist Dani Pedrosa der erfolgreichste Rennfahrer in Valencia. Nach 2002 (125ccm) und 2004 sowie 2005 (250ccm) gewann der Lokalmatador auch viermal das MotoGP-Rennen (2007, 2009, 2012, 2017). Der erfolgreichste aktive Fahrer ist Jorge Lorenzo mit vier Triumphen in der Königsklasse. Mit neun MotoGP-Siegen ist Honda der erfolgreichste Hersteller in Valencia.

Eine Besonderheit der Strecke ist auch die Anordnung der Tribünen, die wie in einem Stadion die Strecke einschließen. Im Infield gibt es überhaupt keine Tribünenplätze. Fans und Fahrer müssen sich auf ein bewölktes und kühles Wochenende einstellen. Die Temperatur wird maximal 17 Grad Celsius betragen. Regen ist nicht vorhergesagt.

Der Zeitplan für das Valencia-Wochenende:

Donnerstag, 14. November

Uhrzeit (MEZ) Klasse Session 16:00 - 16:30 Uhr MotoE 1. Freies Training

Freitag, 15. November

Uhrzeit (MEZ) Klasse Session 09:00 - 09:40 Uhr Moto3 1. Freies Training 09:55 - 10:40 Uhr MotoGP 1. Freies Training 10:55 - 11:35 Uhr Moto2 1. Freies Training 11:50 - 12:20 Uhr MotoE 2. Freies Training 13:15 - 13:55 Uhr Moto3 2. Freies Training 14:10 - 14:55 Uhr MotoGP 2. Freies Training 15:10 - 15:50 Uhr Moto2 2. Freies Training 16:05 Uhr MotoE E-Pole

Samstag, 16. November

Uhrzeit (MEZ) Klasse Session 09:00 - 09:40 Uhr Moto3 3. Freies Training 09:55 - 10:40 Uhr MotoGP 3. Freies Training 10:55 - 11:35 Uhr Moto2 3. Freies Training 12:35 - 12:50 Uhr Moto3 Qualifying Q1 13:00 - 13:15 Uhr Moto3 Qualifying Q2 13:30 - 14:00 Uhr MotoGP 4. Freies Training 14:10 - 14:25 Uhr MotoGP Qualifying Q1 14:35 - 14:50 Uhr MotoGP Qualifying Q2 15:05 - 15:20 Uhr

Moto2

Qualifying 1

15:30 - 15:45 Uhr Moto2 Qualifying 2 16:15 Uhr MotoE 1. Rennen über 7 Runden

Sonntag, 17. November

Uhrzeit (MESZ/MEZ) Klasse Session 08:20 - 08:40 Uhr Moto3 Warm-up 08:50 - 09:10 Uhr Moto2 Warm-up 09:20 - 09:40 Uhr MotoGP Warm-up 10:05 Uhr MotoE

2. Rennen über 7 Runden

11:00 Uhr Moto3 Rennen über 23 Runden 12:20 Uhr Moto2 Rennen über 25 Runden 14:00 Uhr MotoGP Rennen über 27 Runden

Mit Bildmaterial von Michelin.