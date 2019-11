Historie, Wetter, Zeitplan: Alle Infos zur MotoGP in Australien

Zum 31. Mal wird an diesem Wochenende der Grand Prix von Australien ausgetragen. Seit 1989 ist "Down Under" ein Fixpunkt im MotoGP-Kalender. Zunächst wurde zwei Jahre auf Phillip Island gefahren, bevor von 1991 bis 1996 Eastern Creek bei Sydney der Schauplatz war. Seit 1997 wird wieder ununterbrochen Phillip Island besucht.

Diese Insel befindet sich etwa 140 Kilometer südöstlich von Melbourne und wurde nach Arthur Phillip benannt. Das war der erste Gouverneur vom Bundesstaat New South Wales. Phillip Island hat im australischen Motorsport eine lange Tradition. Die ersten Rennen fanden bereits 1928 statt. Mitte der 1950er-Jahre wurde erstmals eine permanente Rennstrecke gebaut.

Dort wurde auch das erste "Armstrong 500" mit Tourenwagen ausgetragen. 1962 wurde die Strecke bei diesem Rennen stark beschädigt, wodurch die Veranstaltung zum Mount Panorama übersiedelte und sich als "Bathurst 1000" etablierte. Bis Ende der 1970er-Jahre fanden auf Phillip Island noch Tourenwagenrennen statt.

Eine der schnellsten Strecken im Kalender

Die heutige Strecke wurde Mitte der 1980er-Jahre gebaut und ist 4,4 Kilometer lang. Damit kehrte der Motorsport auf die Insel zurück. Es ist eine der schnellsten Strecken im Kalender und sehr flüssig zu fahren. Der aktuelle Rundenrekord wurde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 176,3 km/h gefahren. Aufgrund der Streckencharakteristik bleibt das Feld oft beisammen und es wird viel Spektakel geboten. Im Hintergrund sorgt der Ozean für ganz besondere Fernsehbilder.

Mit acht Siegen ist Valentino Rossi der erfolgreichste Fahrer auf Phillip Island (2x250ccm, 1x500ccm, 5x MotoGP). Zum letzten Mal gewann er 2014. In den Jahren 2007 bis 2012 war die Insel fest in der Hand von Casey Stoner. Zur Freude der australischen Fans dominierte er und gewann in diesem Zeitraum alle Rennen. Seit die MotoGP-Ära 2002 begonnen hat, ist Honda mit acht Siegen der erfolgreichste Hersteller auf dieser Strecke.

Es droht ein verregnetes Wochenende

Durch die Nähe zum Ozean spielt das Wetter oft eine große Rolle. Es heißt, dass man auf Phillip Island "vier Jahreszeiten an einem Tag" erleben kann. Prognosen sind dementsprechend schwierig. Ein Faktor ist auch der Wind, der vom Ozean über die Insel bläst und sich auch drehen kann. Das kann das Fahrverhalten der Motorräder deutlich beeinflussen.

Regen liegt auch in den kommenden Tagen in der Luft. Freitagvormittag soll es regnen und mit 17 Grad Celsius auch kühl sein. Am Nachmittag soll der Regen nachlassen. Bewölkt wird es aber den ganzen Trainingstag sein. Der Samstag wird laut der Prognose komplett verregnet sein. Am Renntag sinkt dann die Regenwahrscheinlichkeit auf 30 Prozent. Es kann zwischendurch aber leichte Schauer geben.

Aufgrund der Zeitverschiebung müssen die Fans in Europa den Wecker wieder sehr zeitig stellen. Am Freitag und Samstag geht es bereits um Mitternacht deutscher Zeit mit den Trainings los. Sonntagmorgen wird dann in Europa die Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Um 03:00 Uhr Nachts wird zurück auf 02:00 Uhr gestellt. Das MotoGP-Rennen wird dann um 05:00 Uhr deutscher Winterzeit gestartet. Außerdem wird das gesamte Rennwochenende in der Reihenfolge Moto3, Moto2 und MotoGP gefahren.

Der Zeitplan für das Australien-Wochenende:

Freitag, 25. Oktober

Uhrzeit (MESZ) Klasse Session 00:00 - 00:40 Uhr Moto3 1. Freies Training 00:55 - 01:35 Uhr Moto2 1. Freies Training 01:50 - 02:35 Uhr MotoGP 1. Freies Training 04:15 - 04:55 Uhr Moto3 2. Freies Training 05:10 - 05:50 Uhr Moto2 2. Freies Training 06:05 - 06:50 Uhr MotoGP 2. Freies Training 06:55 - 07:15 Uhr MotoGP Reifentest

Samstag, 26. Oktober

Uhrzeit (MESZ) Klasse Session 00:00 - 00:40 Uhr Moto3 3. Freies Training 00:55 - 01:35 Uhr Moto2 3. Freies Training 01:50 - 02:35 Uhr MotoGP 3. Freies Training 03:35 - 03:50 Uhr Moto3 Qualifying Q1 04:00 - 04:15 Uhr Moto3 Qualifying Q2 04:30 - 04:45 Uhr Moto2 Qualifying Q1 04:55 - 05:10 Uhr Moto2 Qualifying Q2 05:25 - 05:55 Uhr MotoGP 4. Freies Training 23:50-00:10

Moto3

Warm-up



Sonntag, 27. Oktober

Uhrzeit (MESZ/MEZ) Klasse Session 00:20 - 00:40 Uhr Moto2 Warm-up 00:50 - 01:10 Uhr MotoGP Warm-up 01:20 - 01:35 Uhr MotoGP

Qualifying Q1

01:45 - 02:00 Uhr MotoGP

Qualifying Q2

02:00 Uhr Moto3 Rennen über 23 Runden 03:20 Uhr Moto2 Rennen über 25 Runden 05:00 Uhr MotoGP Rennen über 27 Runden

