Historisch eng: MotoGP-Titelkampf 2026 bricht schon jetzt Rekord

Elf Grands Prix sind in der MotoGP-Saison 2026 absolviert und der Kampf um die Weltmeisterschaft ist so offen wie nie zuvor. Zwischen WM-Spitzenreiter Jorge Martin und dem Fünftplatzierten Fabio Di Giannantonio liegen lediglich 24 Punkte.

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: So eng war das Spitzenfeld der Königsklasse nach elf Grands Prix seit Beginn der modernen MotoGP-Ära 2002 noch nie beisammen.

Eine von MotoGP veröffentlichte Grafik verdeutlicht die außergewöhnliche Ausgangslage. Seit 2002 hat es nach elf Rennwochenenden keine Saison gegeben, in der die Top 5 der Fahrerwertung einen geringeren Punkteabstand aufwiesen.

Nur im Corona-Jahr war es ähnlich eng

Mit lediglich 24 Punkten unterbietet die Saison 2026 sogar den bisherigen Bestwert aus dem Jahr 2020. Damals trennten den WM-Führenden und den Fünftplatzierten nach elf Grands Prix 28 Punkte. Allerdings war diese Saison aufgrund der Pandemie stark verkürzt und von außergewöhnlichen Bedingungen geprägt.

Dahinter folgen die Saison 2017 mit 35 Punkten sowie die 2022 (67) und 2006 (68) mit fast dreimal so viel Punkten wie in der laufenden Saison. Dass der aktuelle Wert deutlich darunter liegt, unterstreicht, wie offen der Titelkampf 2026 bislang verläuft.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur der Rekord selbst, sondern auch der Kontrast zum Vorjahr. 2025 lagen nach demselben Saisonstand unglaubliche 205 Punkte zwischen Platz eins und Platz fünf. Es war der mit Abstand größte Abstand der gesamten MotoGP-Ära. Innerhalb nur einer Saison hat sich das Bild damit komplett gewandelt: vom einseitigsten Titelkampf der vergangenen 25 Jahre zum engsten.

Auch ein Blick auf die Historie verdeutlicht, wie ungewöhnlich die aktuelle Konstellation ist. In den frühen Jahren der MotoGP sorgte insbesondere Valentino Rossi mit seiner Dominanz regelmäßig dafür, dass sich das Feld früh auseinanderzog.

Nach elf Grands Prix betrug der Abstand zwischen dem WM-Führenden und dem Fünftplatzierten 2005 bereits 146 Punkte, 2014 waren es 145 und 2002 immerhin 140 Zähler. Auch 2010 (137), 2024 (136), 2003 (131) und 2019 (127) war die Spitze deutlich weiter auseinandergezogen, als es heute der Fall ist.

Was macht das Jahr 2026 so besonders?

Dass der Rekord ausgerechnet in einer Zeit fällt, in der durch Sprint- und Hauptrennen deutlich mehr WM-Punkte pro Wochenende vergeben werden als noch vor wenigen Jahren, macht ihn umso bemerkenswerter. Trotz der höheren Punkteausbeute ist das Spitzenfeld enger zusammengerückt als jemals zuvor.

Für die zweite Saisonhälfte 2026 verspricht das Hochspannung. Mit Jorge Martin (208 Punkte), Ai Ogura (194), Marc Marquez (190), Marco Bezzecchi (186) und Fabio Di Giannantonio (184) befinden sich gleich fünf Fahrer in Schlagdistanz.

Da an einem Grand-Prix-Wochenende inzwischen bis zu 37 WM-Punkte vergeben werden, kann sich die Reihenfolge an der Spitze innerhalb weniger Tage komplett verändern.