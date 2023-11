Hitzeentwicklung der Aprilia: Thailand "war sehr gefährlich" - Lösung gefunden?

Beim Grand Prix von Thailand litten die Aprilia-Fahrer unter der Hitzeentwicklung der RS-GP. Alle klagten, dass sie kaum noch atmen konnten. Aleix Espargaro war nach der Zieldurchfahrt völlig fertig. Maverick Vinales hatte das Rennen sogar vorzeitig aufgeben müssen.

"Noch nie in meinem Leben, nicht einmal bei einem Mountainbike-Rennen! Selbst mit Verletzungen habe ich noch nie aufgegeben", ärgert sich Vinales. "Dreimal habe ich den Bremspunkt verpasst."

"Ich habe zu mir gesagt, dass ich aufhören muss, weil es keinen Sinn mehr machte. Ich glaube, die Ingenieure haben nicht realisiert, wie groß das Problem ist. Ich versuche auch zu verstehen, wie ich mich besser kühlen kann."

Diese Hitzeentwicklung ist bei der Aprilia nicht neu. "Die Probleme gab es schon im Vorjahr. Aleix und ich sind körperlich in guter Verfassung und konnten das kompensieren. Mit dem neuen Motorrad ist es aber schlimmer geworden", so Vinales.

"Wir haben in Indien gesagt, dass wir das lösen müssen, sonst können wir Rennen nicht beenden. Und in Thailand habe ich es nicht geschafft. Ich hoffe, sie bringen etwas, denn sonst müssen wir hier wieder aufgeben. Es ist hart!"

Dieser Einschätzung stimmt auch Espargaro zu: "So kann es nicht noch einmal sein, weil es sehr gefährlich war. Wo ist das Limit? Maverick ist sehr stark. Er zählt zu den fittesten Fahrern im Feld. Ich will nicht sagen, dass ich Superman bin, denn ich war zu 100 Prozent über dem Limit."

Das Problem tritt nur in den Rennen auf. Wenn das Motorrad in der Startaufstellung steht, bildet sich im Bereich des Tanks, der in der MotoGP nicht den Kraftstoff, sondern Elektronikbauteile enthält, Hitze.

Auch Raul Fernandez war beim Vorjahresmodell betroffen Foto: Motorsport Images

Diese Hitze staut sich dann, vor allem wenn die Fahrer im Verkehr hängen. Raul Fernandez betont, dass die Hitzeentwicklung vor allem auf den Helm ausstrahlt und dieser extrem heiß wird. In Thailand konnte er auf der Geraden, als er sich hinter der Verkleidung versteckte, nicht atmen.

Nur in Schräglage, wenn er neben der Verkleidung hing, konnte er nach Luft schnappen. "Das Problem ist, dass wir die Hitze nicht ableiten", ärgert sich der RNF-Fahrer. "Sie haben sich mehrfach bei mir entschuldigt. Sie wissen, dass wir dieses Problem haben."

Für den Grand Prix von Malaysia soll Aprilia eine Änderung vornehmen, um die Fahrer besser kühlen zu können. Wie diese Maßnahme genau aussieht, war vor dem ersten Trainingstag nicht in Erfahrung zu bringen.

"Heute ist es aufgrund der Regeln bei der Verkleidung sehr schwierig, etwas zu ändern", weist Espargaro auf einen Umstand hin, der die Ingenieure einschränkt. "Ich weiß nicht, ob wir schon eine Lösung gefunden haben und etwas für Sonntag modifizieren können."

In Sepang könnte das Wetter die Aprilia-Fahrer "retten", denn die Vorhersage ist sehr wechselhaft. Immer wieder eintreffende Regenschauer könnten das Wochenende stark beeinflussen. "Wenn wir keine Lösung finden, dann hoffe ich auf ein Flag-to-Flag-Rennen", lacht Fernandez.

Miguel Oliveira ist in Thailand schon nach wenigen Runden ausgeschieden. Auch zu Beginn des Sepang-Wochenendes durfte er den genauen technischen Grund nicht nennen.

