Hockenheim Classics 2023: Historische Motorräder & Motorsport vom Feinsten

Historischer Motorsport vom Feinsten auf zwei, drei und vier Rädern: Dafür stehen die Hockenheim Classics seit 46 Jahren. Vom 29. September bis 1. Oktober 2023 veranstaltet der Veteranen-Fahrzeug-Verband e.V. in Zusammenarbeit mit der Hockenheim-Ring GmbH die Highlight-Veranstaltung der Klassik-Szene mit rund 750 Teilnehmern.

Das Spektrum an gemeldeten historischen Motorrädern, Gespannen, Tourenwagen und Formel-Fahrzeugen ist einmalig. Von Alterserscheinungen ist bei den Gefährten aus der guten alten Zeit und deren Fahrern keine Spur.

In 23 Wertungsklassen, unterteilt je nach Hubraum und Baujahr, wird um Punkte für die DHM, Deutsche Historische Meisterschaft, für Renn-Gespanne und Solo-Rennmotorräder gekämpft. Darunter sind die Deutschen Historischen Motorrad-Meister 2022 Solo und Gespann sowie die erfolgreichsten DHM-Damen des letzten Jahres Renate Schaub, Doris Scheib und Jutta Schumacher.

Die drei Pilotinnen sind auch in diesem Jahr auf Erfolgskurs und werden bei der Hockenheim Classics um wertvolle Punkte zum Damenpokal kämpfen. Wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen steht, entscheidet sich bei den letzten beiden DHM-Wertungsläufen der Saison 2023, die bei der Hockenheim Classics ausgetragen werden.

Impressionen der Hockenheim Classics: Historischer Motorsport vom Feinsten Foto: Hockenheim-Ring GmbH / D. Ewald

Abgerundet wird das außerordentlich vielseitige Classic-Motorrad-Programm durch spannende Rennen der IG Königsklasse, die bei der Hockenheim Classics zwei Rennen austragen wird.

Auch klassische Automobile sind an diesem Wochenende am Start: Der Fahrzeugpark reicht dabei von Formel-Rennern über Tourenwagen und GT-Fahrzeugen bis hin zu Sportprototypen - zugelassen sind entsprechende Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre sind. Die VFV-Autogruppe GLPpro bietet bei ihren Gleichmäßigkeitsprüfungen ein wahres Schaulaufen für alle Autoenthusiasten.

Sonderausstellungen und Rennsportlegenden

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist die VFV-Sonderausstellung "Rennmotorräder von 1960 bis 1993". Mehr als 80 Original-Rennmaschinen umfasst die Ausstellung in den Boxen 43 bis 46. In vier Sonderläufen, je zwei am Samstag und am Sonntag, werden diese Juwelen des historischen Motorrad-Rennsports auch auf der Strecke zu erleben sein. Fahrerlegenden früherer Zeiten kommen nach Hockenheim und präsentieren diese berühmten Renner.

Und auch der Deutsche Gespann-Meister von 1993, Erwin Neumayer, mittlerweile auch auf zwei Rädern unterwegs, zeigt seine MV-Agusta 3C von 1967.

Auf Einladung des VFV wird die internationale Vereinigung Amicale Spirit of Racing ausgesuchte Rennmotorräder hohen historischen Werts bei der Hockenheim Classics ausstellen, um den Besuchern das Erleben spannender Grand-Prix-Geschichte aus nächster Nähe zu ermöglichen.

Amicale Spirit of Racing ist ein Zusammenschluss von Sammlern historisch bedeutender Rennmotorräder und hat sich dem Erhalt und der Pflege von motorsportlichem Kulturgut verschrieben. Die Vereinigung verfügt über eine einmalige

Auswahl von Werks- und Production-Rennmotorrädern, die eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Motorradrennsports gespielt haben. Mit ihren mehr als 1.000 Rennmaschinen pflegt sie einen Fundus, der die Motorradrenngeschichte von den frühen Anfängen bis zur Neuzeit dokumentiert.

Die Hockenheim Classics wartet mit einem erlesenen Spektrum an Rennmotorrädern, Renngespannen und auch klassischen Automobilen auf, die historischen Motorsport auf hohem internationalem Niveau bieten. Übrigens ist der beste Platz, um der Leidenschaft für historischen Motorsport zu frönen, das offene Fahrerlager. Denn dort können Nostalgiefans Fahrer, Mechaniker, Maschinen und Autos hautnah erleben.

Tickets

Die Eintrittspreise beginnen schon ab 10 Euro für ein Freitags-Ticket, die Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten jeweils 18 Euro. Wer das gesamte Wochenende genießen möchte, ist mit 25 Euro dabei. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Tickets gibt's über den Online-Ticketshop, unter der Hotline +49(0)6205 950 222 oder an der Tageskasse. Mehr Informationen zu der 46. Hockenheim Classics finden Sie online unter: www.hockenheim-classics.de.

Mit Bildmaterial von Hockenheim-Ring GmbH / D. Ewald.