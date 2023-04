Honda bei der MotoGP in Austin: Bradl für Marquez, Mir wieder auf dem Bike

Audio-Player laden

Das Honda-Werksteam tritt beim bevorstehenden MotoGP-Wochenende in Austin (USA) mit Joan Mir und Stefan Bradl an. Mir meldet sich nach der Verletzung zurück, die er sich beim Sprintrennen in Argentinien zuzog. Bradl ersetzt Stammpilot Marc Marquez, der nach seiner Kollision mit Miguel Oliveira in Portimao noch nicht fit genug ist, um die MotoGP-Honda zu pilotieren mehr Informationen.

Bradl testete die Honda RC213V diese Woche in Jerez und sammelte unter anderem Erfahrungen mit dem neuen Kalex-Chassis. Von Andalusien ging es für Bradl direkt weiter in die USA. Ursprünglich sollte der Deutsche für ServusTV als Experte vor Ort sein, doch Marquez' jüngste Untersuchung brachte den ursprünglichen Plan durcheinander.

"Zunächst einmal möchte ich Marc alles Gute für seine Genesung wünschen. Honda braucht ihn zurück auf der Strecke", kommentiert Bradl, der mit einer anderen Zielsetzung nach Austin kommt als es bei Marquez der Fall gewesen wäre. Von 2013 bis 2018 feierte der Spanier sechs Siege in Folge und hätte auch bei den beiden folgenden Rennen gewinnen können.

Verwendet Honda das neue Kalex-Chassis bereits in Austin?

Gespannt sein darf man, ob Bradl die jüngsten Neuerungen an der Honda in Austin verwendet. "Ich komme nach ein paar Testtagen in Jerez in Austin an, wo wir ein paar Dinge mit dem Motorrad ausprobieren konnten. Es wird interessant sein, wieder auf dem COTA zu fahren", erklärt er.

"Ich war zuletzt 2016 dort und es wird mir die Chance geben, die 2023er-RC213V auf einer ganz anderen Art von Strecke auszuprobieren, als ich sie bisher in diesem Jahr gefahren bin. Lasst uns ein produktives Wochenende haben und sehen, was möglich ist", so Bradl.

Joan Mir nach seinem Argentinien-Sturz wieder bei vollen Kräften?

Honda-Stammpilot Joan Mir nutzte die Pause zwischen den Rennen in Argentinien und Texas, um seine Nacken- und Knöchelverletzung auszukurieren, die er sich beim Sprintrennen in Argentinien zuzog.

"Ich bin bereit, in Amerika wieder auf das Motorrad zu steigen. Ich konnte diese Woche zu Hause verbringen, um mich nach dem Sturz am Samstag in Argentinien vollständig zu erholen und wieder mit dem Training zu beginnen", erklärt der Spanier.

Joan Mir erlebte in Portimao und Termas de Rio Hondo zwei schwierige Wochenenden Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Wenn wir ein komplettes Rennwochenende absolvieren können, denke ich, dass wir in der Lage sein werden, viel zu lernen und einen weiteren Schritt zu machen, denn in den beiden Rennen lernt man am meisten über die Honda", ist der ehemalige MotoGP-Champion überzeugt.

