Honda bestätigt David Alonso: Team für MotoGP-Debüt noch offen

Honda hat am Dienstag die Verpflichtung von David Alonso offiziell bekannt gegeben. Damit steht fest, dass der Kolumbianer in der kommenden Saison sein Debüt in der MotoGP geben wird. Offen bleibt jedoch, ob der 20-Jährige im Werksteam oder beim Satellitenteam LCR-Honda an den Start gehen wird.

Dass Alonso zu Honda wechseln würde, galt bereits seit einigen Monaten als beschlossene Sache. Mit ihm sichert sich der japanische Hersteller eines der größten Talente.

Der in Madrid geborene Fahrer gewann vor zwei Jahren die Moto3-Weltmeisterschaft und wechselte anschließend mit dem Aspar-Team in die Moto2-Klasse. In der laufenden Saison 2026 feierte Alonso bislang einen Sieg in der mittleren Klasse und belegt aktuell den vierten Rang in der WM-Gesamtwertung.

Sein Rückstand auf Spitzenreiter Manuel Gonzalez beträgt 79,5 Punkte. Dabei verlief die Saison für den 20-Jährigen nicht ohne Schwierigkeiten: Eine Schulterverletzung, die ihn vor allem in der ersten Saisonhälfte begleitete, beeinträchtigte seine Leistungen.

Werksteam oder LCR: Das lässt Honda noch offen

In der offiziellen Mitteilung erklärt Honda: "Die Honda Racing Corporation (HRC) freut sich, die Verpflichtung von David Alonso mit einem Mehrjahresvertrag bekannt zu geben."

"Der 20-jährige Kolumbianer hat einen der beeindruckendsten Aufstiege durch die Nachwuchsklassen hingelegt. Nach dem dritten Gesamtrang in seiner Rookie-Saison in der Moto3 dominierte er die Meisterschaft bereits im darauffolgenden Jahr."

Weitere Einzelheiten zum Vertrag ließ Honda offen. Weder wurde bekannt gegeben, für welches Team Alonso in der MotoGP fahren wird, noch machte HRC Angaben zur genauen Laufzeit. Nach unseren Informationen soll die Vereinbarung jedoch über die in der MotoGP übliche Vertragsdauer von zwei Jahren hinausgehen.

Bis zum Ende der vergangenen Saison wurde Alonso von Ex-Fahrer Nico Terol betreut, der diese Aufgabe gleichzeitig mit seiner Funktion als Sportdirektor des Aspar-Teams ausübte.

Um den Wechsel in die MotoGP bestmöglich vorzubereiten und die Vertragsverhandlungen zu führen, holten beide Seiten schließlich Bob Moore von der Sportagentur Wasserman hinzu. Er begleitete die Gespräche und sicherte Alonso die aus ihrer Sicht beste Perspektive für den Aufstieg in die Königsklasse.

Im Umfeld des Kolumbianers gilt ein Platz im Honda-Werksteam als ideale Lösung für den Wechsel in die MotoGP. Dort könnte Alonso gemeinsam mit Fabio Quartararo fahren, dessen Wechsel zu Honda in Kürze offiziell bestätigt werden soll.

Andere Beobachter sehen dagegen Vorteile in einem Einsatz bei LCR-Honda. Im Satellitenteam des Herstellers könnte sich der Nachwuchsfahrer zunächst ohne den enormen Erwartungsdruck des Werksteams an die Anforderungen der MotoGP gewöhnen.

Fest steht bisher lediglich, dass Alonso ab der kommenden Saison für Honda in der MotoGP an den Start gehen wird. Für welches Team er letztlich fahren wird, bleibt abzuwarten.