Honda bestätigt: Joan Mir fällt auch bei der MotoGP am Sachsenring aus

Am Dienstag vor dem Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring bestätigte Honda, dass Werkspilot Joan Mir nicht am Rennwochenende in Hohenstein-Ernstthal teilnehmen wird. Beim zurückliegenden MotoGP-Event in Mugello (Italien) hatte sich Mir bei einem Trainingssturz an der rechten Hand verletzt.

Und auch Markenkollege Alex Rins aus dem LCR-Team wird nicht an den Start gehen. Rins wurde am Montag von Italien nach Spanien geflogen. Mit einem Fixateur stabilisierten die Ärzte das lädierte Bein.

Beim Sturz im Sprintrennen hatte sich Rins das Schien- und Wadenbein gebrochen. Der Spanier fällt vermutlich mehrere Wochen aus und wird neben dem Sachsenring definitiv auch Assen verpassen.

Stefan Bradl wird Joan Mir nicht ersetzen

Durch den Ausfall von Joan Mir hätte HRC-Testpilot Stefan Bradl erneut in den Genuss kommen können, auf einer der Repsol-Hondas beim Heim-Grand-Prix zu fahren. Doch Honda plant nicht, den Zahlinger einzusetzen. "Für den Deutschland-GP gibt es keinen Ersatz", teilt HRC mit.

Joan Mir wird durch den Verzicht auf den Sachsenring-Grand-Prix ein weiteres Mal keine Punkte sammeln. Seit dem Saisonauftakt in Portimao im März fuhr der Ex-Weltmeister nicht mehr in die Punkteränge.

Joan Mir: Ernsthaft verletzt oder unmotiviert?

Einige spekulieren, dass der Verzicht auf das MotoGP-Event in Deutschland weniger eine Folge der Verletzung sondern der Motivation ist. Doch Honda gibt drei Tage vor dem Trainingsauftakt einen Einblick, warum Mir nicht teilnehmen kann.

"Nach seiner Rückkehr nach Hause unterzog sich Joan Mir in Andorra einer MRT-Untersuchung. Dabei wurde eine erhebliche Prellung an der rechten Hand mit Synovialflüssigkeit und Entzündung festgestellt, die die Kraft und Beweglichkeit der rechten Hand einschränkt", heißt es in einer Mitteilung von Honda.

Stefan Bradl wurde nicht als Ersatz für Joan Mir nominiert Foto: Motorsport Images

"In Anbetracht der Ergebnisse der MRT-Untersuchung wird Mir nicht am GP von Deutschland teilnehmen. Er wird nach Palma reisen, um den Traumatologen seines Vertrauens, Doktor Juan Garcias, aufzusuchen, um die beste Behandlung und den Genesungsplan für die Verletzung seiner rechten Hand zu evaluieren, damit er so schnell wie möglich zurückkehren kann", teilt HRC mit.

Laut aktuellem Stand wird Honda beim Event auf dem Sachsenring nur mit Marc Marquez und LCR-Pilot Takaaki Nakagami antreten. Marc Marquez gewann bei den zurückliegenden elf Rennen, bei denen er an den Start ging.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.