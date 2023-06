Honda bestätigt: Marc Marquez kehrt für MotoGP Assen zurück

Marc Marquez steigt am Freitag dieser Woche, dem Trainingstag zum Grand Prix der Niederlande in Assen, wieder auf seine MotoGP-Honda. Das bestätigt das japanische Werksteam in einer am Dienstag herausgegebenen Pressemitteilung.

Am zurückliegenden Rennwochenende auf dem Sachsenring war Marquez sage und schreibe fünfmal gestürzt. Nach dem letzten Sturz, einem Highsider im Warm-Up am Sonntagmorgen, hat der Spanier von einer Teilnahme am Rennen Abstand genommen. Beim Highsider hatte sich Marquez am linken Daumen verletzt.

Am bevorstehenden Assen-Wochenende gibt Marquez sein Comeback. "Ich komme nach Assen, um das schwierige Wochenende in Deutschland hinter mir zu lassen. Wir haben noch ein Rennen vor der Sommerpause und das Ziel ist es, viele gute Daten für die Ingenieure zu sammeln, sodass sie in den kommenden Wochen arbeiten können", so der Honda-Pilot.

"Darum geht es an diesem Wochenende. Wir müssen ruhig bleiben und das Wochenende mit einem klaren Plan angehen", sagt Marquez, der in der laufenden MotoGP-Saison 2023 noch keinen WM-Punkt an einem Sonntag gesammelt hat. Die 15 WM-Punkte, mit denen er in der aktuellen MotoGP-Gesamtwertung 2023 abgeschlagen auf Platz 19 liegt, stammen allesamt aus Sprints.

Joan Mir fällt in Assen noch aus - ebenso Alex Rins und Pol Espargaro Foto: Motorsport Images

Ob Marquez das gesamte Assen-Wochenende bestreiten wird, das wird sich nach den Freien Trainings am Freitag zeigen. Auf der anderen Seite der Box des Honda-Werksteams nimmt ein Ersatzfahrer Platz. Denn weil Joan Mir aufgrund seiner Handverletzung aus Mugello weiterhin fehlt, wird dessen Werks-Honda von Iker Lecuona pilotiert.

Lecuona ist einer der Honda-Stammfahrer in der Superbike-WM und war in dieser Saison schon einmal an einem MotoGP-Wochenende am Start. Beim Spanien-Grand-Prix Ende April in Jerez sprang er für Marc Marquez ein, weil der an seiner Handverletzung vom Saisonauftakt in Portimao laborierte.

Übrigens: Der offizielle Honda-Testfahrer Stefan Bradl kommt am Assen-Wochenende ebenfalls zum Einsatz, aber nicht im Werksteam. Bradl springt bei LCR-Honda für den verletzten Alex Rins ein. Rins wiederum fällt mit seinem in Mugello passierten Beinbruch auf unbestimmte Zeit aus.

Und noch ein anderer Spanier fällt am Assen-Wochenende ebenfalls noch aus: Pol Espargaro. Der Stammfahrer bei Tech3-GasGas ist seit dem Saisonauftakt Ende März in Portimao verletzt und noch immer nicht wieder einsatzbereit. In Assen wird er ein weiteres Mal von Jonas Folger vertreten.

