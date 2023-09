Honda bestätigt: Takaaki Nakagami fährt auch 2024 für das LCR-Team

Takaaki Nakagami hat bereits vor wenigen Wochen bekräftigt, dass er "zu 99 Prozent" auch 2024 für LCR-Honda in der MotoGP an den Start gehen wird. Das wird auch passieren. Das Honda-Satellitenteam von Lucio Cecchinello hat nun offiziell die Vertragsverlängerung mit dem Japaner bestätigt.

Honda hat den Vertrag von Nakagami um eine Jahr ausgeweitet. Seit 2018 fährt der 31-Jährige für das LCR-Team in der Königsklasse. 2024 wird somit sein siebtes Jahr werden. Eine Poleposition hat Nakagami bisher erreicht. Mit einem Podestplatz hat es bisher noch nicht geklappt.

Als Grund für seine Vertragsverlängerung wird genannt, dass er auch in schwierigen Phasen nie aufgegeben und weitergekämpft hat. Nakagami wird auch für sein technisches Feedback geschätzt. Zuletzt wurde er stärker in die Evaluierung neuer Entwicklungen eingebunden.

"Ich bin stolz darauf, ein weiteres Jahr auf Nakagami zählen zu können", sagt Ex-Rennfahrer Cecchinello. "Er ist ein schneller Fahrer, der gute Ergebnisse erzielen kann. Er ist einer der erfahrensten Jungs mit diesem Motorrad. Wir werden unser Bestes geben."

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Eine Alternative zu Honda hatte Nakagami nicht. Er hat nicht mit anderen Teams gesprochen. Die Entscheidung lag in der Hand von Honda. Es drängte sich aus der Moto2 auch keine Alternative auf. Noch im Vorjahr war Ai Ogura ein Kandidat.

Aber der Japaner entschied sich trotz WM-Platz zwei für einen Verbleib in der mittleren Klasse. In dieser Saison konnte Ogura kaum an die Erfolge anknüpfen. Er verlässt auch das Honda-Team-Asia und wechselt für 2024 zu MTHelmets-MSi, das die Startplätze von Pons-Racing übernimmt.

Somit war Nakagami bei LCR fix gesetzt. "Ich fühle mich bei LCR wie in einer Familie, und natürlich freue ich mich darauf, eine weitere Saison mit ihnen zu verbringen", sagt er zu seiner Vertragsverlängerung.

"Ich möchte ihnen und HRC für die Chance danken, denn ich weiß, dass wir gut zusammenpassen. Jetzt ist es an der Zeit, noch härter zu arbeiten, um für die Zukunft bereit zu sein".

Damit ist im MotoGP-Feld für 2024 nur noch ein Motorrad nicht besetzt. Das ist die zweite Ducati des Gresini-Teams. Offen ist auch noch, wie KTM das Problem mit drei Fahrern (Pedro Acosta, Augusto Fernandez, Pol Espargaro) für zwei Plätze bei Tech3-GasGas löst.

Mit Bildmaterial von LCR-Honda.