Honda-Crewchief: "Aprilia ist uns bei diesem Punkt voraus"

Die Honda-Werksfahrer Joan Mir und Luca Marini spürten über den Winter 2025/26 Fortschritte bei der RC213V. Da aber auch die Konkurrenz, allen voran Aprilia, ebenfalls Fortschritte gemacht hat, ist Honda in der MotoGP-Hackordnung auf demselben Platz geblieben.

Bei der letzten Generation des 1.000er-Motorrads gab es keine revolutionären Änderungen mehr, sondern nur noch Detailoptimierungen, wie LCR-Crewchief Klaus Nöhles gegenüber Motorsport-Total.com bestätigt: "Genau, das kann man an keinem einzelnen Stück am Motorrad festmachen, sondern es ist das Gesamtpaket."

"Es ist auch vielleicht ein bisschen die Arbeitsweise, die optimierter ist bei Honda. Einige Strukturen haben sich geändert. Da liegt einfach viel im Hintergrund an Arbeitsweisen, die sich, glaube ich, optimiert haben."

"Und dann ist es im Grunde genommen das Gesamtpaket, wo keine riesigen Unterschiede sind und man kann nicht sagen, es ist das eine Teil hier oder das andere Teil dort."

"Es ist, wie gesagt, das Gesamtpaket und auch, glaube ich, diese Arbeitsweisen, die sich geändert haben." Die besten Honda-Ergebnisse der ersten zehn Rennen sind jeweils fünfte Plätze von Mir und Marini.

In Barcelona beendete Mir zwar das Rennen nach dem zweiten Neustart als Zweiter, aber er erhielt im Anschluss eine Reifendruckstrafe. Diese warf ihn auf Platz 13 zurück. In der Konstrukteurswertung liegt Honda mit 101 Punkten auf Platz vier.

Aprilia hat sechs der ersten zehn Grands Prix gewonnen, Ducati die anderen vier. Für Nöhles ist klar, in welchem Bereich die Aprilia RS-GP derzeit das Maß der Dinge ist und damit auch besser als die RC213V.

"Ganz offensichtlich ist, dass das, was gerade Aprilia im Vergleich an Turning hat, also sprich was Kurvengeschwindigkeiten und wie die das Motorrad rotieren können, angeht, momentan gefühlt der größte Schritt ist, den wir machen müssen."

Liegt das an der Aerodynamik, oder wieder am Gesamtpaket mit Chassis? "Beides", meint der Deutsche. "Ich glaube, dass es viel die Aerodynamik sein kann, aber auch mechanisch."

"Ich sage mal, Grip hilft immer, um das Motorrad um die Ecke zu bringen. Aber für mich ist es immer schwer, das komplett auf den Punkt zu sagen. Wenn es einfach wäre, dann würde Honda das ändern."

"Ich denke mir, dass es eine Mischung ist aus Aerodynamik und mechanischem Grip. Man sieht einfach, dass die Aprilia wahnsinnig stabil ist, das sieht alles sehr kontrolliert aus."

"Mein Eindruck ist, die Honda-Jungs müssen schon mehr arbeiten. Das Motorrad ist ein bisschen mehr am Limit und nicht so stabil wie momentan die Aprilia. Ich glaube, sie sind der Vorreiter, aber auch die Ducati ist nach wie vor sehr stabil."

Plan für die restliche Saison: Vorhandenes Paket optimieren

In Mugello merkte Mir an, dass der Rückstand von Honda tendenziell größer werde: "Jedes Mal, wenn es Tests gibt und wir keine neuen Teile haben, die anderen [Hersteller] aber schon, dann verbessern sich die anderen, wir aber nicht."

"Das heißt, wir fallen Stück für Stück weiter zurück. Das ist eine Tatsache. Und auf Strecken wie in Mugello wird unser Performance-Rückstand im Vergleich zu KTM, Aprilia und Ducati besonders deutlich."

Laut Nöhles brachte Honda bis zum letzten Montagstest nach dem Rennen in Barcelona noch kleine Entwicklungen mit. Aber von nun an liegt der Fokus der Ingenieure auf der neuen RC214V mit 850 Kubikzentimetern Hubraum.

"Ich kann es nicht zu 100 Prozent beschwören, aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt im Grunde genommen die großen Updates getan sind. Das muss aber nicht immer ein Nachteil sein."

"Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt das momentane Paket zu optimieren", so Nöhles, der Diogo Moreira im LCR-Team betreut. Und gemeinsam mit dem Rookie sind noch Fortschritte möglich.

"Es ist immer schön oder es wäre immer schön, neue Sachen zu bekommen, die einen auch schneller machen. Aber die Sachen können auch oft nach hinten losgehen oder für Verwirrung sorgen."

"Natürlich wäre es immer schön, neue Updates zu bekommen und wir kriegen eine halbe Sekunde geschenkt, ohne zu arbeiten. Aber jetzt liegt es mehr an den Teams, einfach das Paket, das wir haben, für den Fahrer zu optimieren."