Honda hadert in Brasilien: Mir stürzt doppelt, Marini kämpft sich auf P11

Für Honda verlief das MotoGP-Wochenende in Brasilien alles andere als nach Plan. Während Joan Mir sowohl im Sprint als auch im Grand Prix zu Boden ging, wurde Luca Marini in beiden Rennen Elfter - das bedeutete am Sonntag immerhin fünf Punkte . Entsprechend gemischt fiel das Fazit der Werksfahrer aus.

Mir sprach bereits nach dem Sprint von "gemischten Gefühlen". Der Spanier betonte, dass man am Vormittag noch konkurrenzfähig gewesen sei: Mit gebrauchten Reifen habe er ein gutes Tempo gehabt, auch das Qualifying-Ergebnis (Platz 13) sei angesichts des aktuellen Honda-Niveaus zufriedenstellend gewesen.

Indirekt machte er jedoch auch äußere Umstände, nämlich die wechselhaften Bedingungen, für die Ausgangslage verantwortlich. Ausgerechnet die Fahrer, die sich direkt vor ihm einsortierten, hätten ihre schnellen Runden im entscheidenden Moment gesetzt.

Mir gesteht: Es fehlt noch die Energie

Ein Faktor blieb jedoch seine körperliche Verfassung. Mir erklärte offen, dass er noch nicht wieder bei 100 Prozent sei und ihm insbesondere am Nachmittag die Energie fehle.

Der Sturz im Sprint sei letztlich eine Folge davon gewesen. Ihm habe der nötige "Push" gefehlt. Zudem schilderte der Spanier eine kritische Szene mit Raul Fernandez, der ihn unsauber überholt habe. "Ich musste die Linie öffnen, kam auf den schmutzigen Teil der Strecke, und dann bin ich gestürzt", so Mirs Analyse.

Auch im Rennen am Sonntag setzte sich die Pechsträhne fort. Zwar erwischte der Weltmeister von 2020 einen starken Start und konnte Positionen gutmachen. Sein Plan sei gewesen, sich hinter Alex Marquez einzureihen, das Tempo zu kontrollieren und die Reifen zu schonen. Doch dieses Vorhaben scheiterte früh.

Sprintsturz mit Auswirkungen auf Sonntag

Bereits nach rund zehn Runden habe der Vorderreifen massive Probleme bereitet. Besonders überraschend sei der anschließende Sturz gewesen: Ohne Vorwarnung verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über die Front. Mir sprach von einem "sehr seltsamen Crash" und einem unerwarteten Gefühl für den Vorderreifen.

Rückblickend bezeichnete er das gesamte Wochenende als körperlich extrem fordernd. Die Schwierigkeiten vom Freitag hätten sich durchgezogen, und durch den Sturz im Sprintrennen fehlten wichtige Daten für den Grand Prix am Sonntag.

Aus diesem Grund habe es viele offene Fragen gegeben, die man sonst nicht habe - letztlich mit der Folge, dass der Vorderreifen nicht so funktionierte wie bei der Konkurrenz.

Marini mit seiner Rennpace zufrieden

Etwas positiver fiel die Analyse bei Marini aus, zumindest phasenweise. Nach dem Rennen erklärte der Italiener, dass sein Start zwar ähnlich gut gewesen sei wie am Vortag, diesmal jedoch die Konkurrenz insgesamt stärker reagiert habe. Dadurch konnte er in der Anfangsphase keine entscheidenden Positionen gewinnen.

Luca Marini kämpfte sich trotz Überholschwierigkeiten auf Platz elf Foto: Getty Images South America

Dennoch zeigte sich Marini mit seiner Rennpace zufrieden: "Mein Tempo war gut. Ich würde sagen, auf dem Niveau für die Top 6. Aber hier ist es sehr schwer zu überholen", weshalb er zu Beginn viel Zeit hinter anderen Fahrern verlor. "Aber es hat mir Spaß gemacht, weil ich viel gekämpft und einige Manöver geschafft habe."

Am Ende sprang Rang elf heraus - ein Ergebnis, das angesichts des schwierigen Wochenendstarts zumindest Schadensbegrenzung bedeutete. Nach einem "wirklich schlechten Freitag" und einem ebenfalls schwierigen Samstagvormittag sei es wichtig gewesen, überhaupt Punkte mitzunehmen, erklärte Marini.

Gleichzeitig machte er aber deutlich, dass Honda weiterhin Defizite habe. Selbst auf einer neuen Strecke habe man keinen entscheidenden Schritt im Vergleich zur Konkurrenz gemacht. Zwar habe sich das Motorrad deutlich verbessert," aber noch nicht genug".

Mit Blick auf das nächste Rennen in Texas zeigt sich Marini vorsichtig optimistisch. Die Strecke habe Honda in der Vergangenheit gelegen. Er selbst habe dort im Vorjahr ein gutes Rennen gezeigt. Entsprechend formuliert er klar das Ziel, um die Top 6 zu kämpfen. Allerdings müsse man dafür vor allem im Qualifying zulegen.