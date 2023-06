Honda in Assen: Joan Mir fällt weiterhin aus, Ersatz aus dem WSBK-Paddock

Das Honda-Werksteam muss auch beim MotoGP-Wochenende in Assen (Niederlande) auf die Dienste von Joan Mir verzichten. Mir wird beim finalen Grand Prix vor der Sommerpause durch WSBK-Pilot Iker Lecuona ersetzt, der bereits in Jerez (Spanien) als Honda-Ersatzpilot für Marc Marquez einsprang.

Joan Mir stürzte beim Italien-Grand-Prix in Mugello im zweiten Training und zog sich eine Verletzung zu. Zunächst wurde lediglich eine Prellung des kleinen Fingers der rechten Hand diagnostiziert, doch nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich um eine größere Prellung handelt.

Iker Lecuon kommt erneut als Ersatzpilot zum Einsatz Foto: Motorsport Images

Honda musste Mir beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring nicht ersetzen. Deshalb ging lediglich Marc Marquez für das Repsol-Team an den Start. Doch laut den Vorschriften muss Honda für Assen einen Ersatz nominieren. Die Wahl fiel auf Iker Lecuona, der normalerweise in der Superbike-WM für Honda als Werksfahrer antritt.

Joan Mir verpasst damit nach Mugello und dem Sachsenring zum dritten Mal in Folge die beiden Rennen eines MotoGP-Wochenendes. In der Fahrerwertung liegt der MotoGP-Champion der Saison 2020 aktuell nur auf P24. Mir konnte lediglich beim Saisonauftakt in Portimao in die Punkte fahren.

LCR-Honda: Stefan Bradl springt für Alex Rins ein Foto: Repsol

Im Lager von LCR muss weiterhin auf Alex Rins verzichtet werden, der sich ebenfalls in Mugello verletzte. Im Sprintrennen brach sich Rins bei einem Sturz das Schien- und Wadenbein und wird demzufolge länger ausfallen.

HRC-Testpilot Stefan Bradl übernimmt die Honda RC213V und startet für Lucio Cecchinellos Team. Bradl geht zum dritten Mal in dieser Saison an den Start. In Austin sprang der Zahlinger als Ersatz für Marc Marquez im Werksteam ein. Beim darauffolgenden Grand Prix in Jerez startete Bradl mit einer Wildcard.

Fährt Marc Marquez nach seinen fünf Stürzen beim Sachsenring-GP? Foto: Motorsport Images

Offen ist, ob Marc Marquez nach seinen fünf Stürzen am Sachsenring zurückkehrt. Am Sonntag zog Marquez seinen Start beim Deutschland-Grand-Prix zurück, nachdem er im Warm-up gestürzt war und sich dabei den Daumen brach.

Auf der Nennliste taucht der Name von Marc Marquez auf. Honda müsste laut Reglement auf Grund der Kurzfristigkeit keinen Ersatz für den Ex-Champion nominieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.