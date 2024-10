Honda mit neuer Philosophie: Auch Marc Marquez befürwortet Albesiano-Wechsel

Im Rahmen des MotoGP-Wochenendes in Motegi (Japan) überraschte Honda mit der Meldung, dass Aprilia-Ingenieur Romano Albesiano nach der laufenden Saison zu HRC wechselt (mehr Informationen). Albesiano verhalf Aprilia zum rasanten Aufstieg und stellt sich bei Honda einer neuen Herausforderung. Im Fahrerlager wurde der Wechsel positiv aufgenommen. Auch Ex-Honda-Speerspitze Marc Marquez begrüßt die Verpflichtung.

"Es ist ein guter Wechsel. Honda hat das nötige Budget. Somit verfügt Honda über das größte Potenzial in diesem Fahrerlager. Das weiß jeder", bemerkt Marc Marquez. Dass Honda über den eigenen Schatten springt und das MotoGP-Projekt mit einem Italiener verstärkt, überraschte einige Insider.

"Einige haben gemeint, dass es gegen die Philosophie von Honda geht. Doch im Wettbewerb muss man sich manchmal ändern und an die Situation anpassen", kommentiert Marquez. "Für Honda geht es jetzt darum, so schnell wie möglich wieder an die Spitze zu kommen. Und der einfachste Weg ist es, Ingenieure zu verpflichten. Das ist die günstigste und schnellste Option."

Marc Marquez sieht die Verpflichtung als positives Signal an Foto: Motorsport Images

"Man folgt dem Weg der anderen Hersteller. Er bringt Informationen eines anderen Herstellers mit. Ich freue mich darüber, weil es zeigt, dass Honda weiter Druck ausübt. Das ist gut für die Meisterschaft", freut sich Marquez über das Signal von HRC.

Positives Signal: Lucio Cecchinello erwartet "neue Ära" bei Honda

Auch LCR-Teamboss Lucio Cecchinello sieht die Verpflichtung von Landsmann Romano Albesiano als positives Signal an: "Es verdeutlicht, dass Honda sehr gewillt ist, sich wieder zurückzukämpfen. Sie starten jetzt in eine neue Ära, in der neue Ingenieure aus Europa dazu stoßen."

Lucio Cecchinello erlebte zuletzt schwierige Jahre, doch für die Zukunft ist er zuversichtlich Foto: Motorsport Images

"Romano hat gezeigt, dass er sehr talentiert ist. Was er mit Aprilia erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert", lobt Cecchinello im Gespräch mit MotoGP.com. Honda-Werkspilot Luca Marini sieht die Meldung nicht ganz so euphorisch und erwartet nicht, dass Albesiano in der Honda-Rennabteilung von heute auf morgen alles auf links zieht.

Welchen Einfluss wird Romano Albesiano bei Honda haben? Foto: Motorsport Images

"Ich glaube nicht, dass es eine Änderung der Philosophie ist", kommentiert Marini, der den Wechsel dennoch begrüßt: "Ich denke, es ist eine sehr gute Nachricht, dass er viele Informationen und Kenntnisse mitbringen wird."

Kann Romano Albesiano die Kommunikation bei HRC verbessern?

Neben seiner technischen Expertise soll Albesiano auch dabei helfen, die Kommunikation zwischen dem Team vor Ort und den Ingenieuren in Japan zu verbessern. "Er wird versuchen, die Arbeit zwischen dem Rennteam und dem Werk in Japan bestmöglich zu koordinieren. Für mich ist das eine großartige Ergänzung und ich kann es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir werden mit Sicherheit großartige Arbeit leisten können", freut sich Marini auf die Zusammenarbeit.

Luca Marini erkennt noch viel Luft in Sachen Kommunikation Foto: Motorsport Images

HRC-Teamkollege Joan Mir hofft, dass Albesiano bei Honda ähnlich viel bewirken kann wie bei Aprilia. "Es ist ein interessanter und wichtiger Wechsel", bemerkt Mir. "Es ist gut, dass HRC diese Entscheidung getroffen hat. Er bringt sehr viel Erfahrung mit und befand sich vor etwa fünf Jahren in der Position, in der wir uns jetzt befinden. Er weiß, was an der Aprilia verändert wurde."

Joan Mir wünscht sich von HRC schnellere Reaktionen Foto: Motorsport Images

"Aprilia hat im Vergleich zu HRC ein sehr kleines Werk. Deshalb kann Aprilia viel schneller reagieren. Das kann er HRC verdeutlichen. Vermutlich wird uns das auch helfen", hofft Mir auf positive Impulse. Der Spanier wünscht sich von Honda schnellere Reaktionen auf die Wünsche der Fahrer.

Kann Honda das Know-how von Aprilia nutzen?

Honda-Markenkollege Johann Zarco erwartet in erster Linie, dass Albesiano viele Erfahrungswerte von Aprilia zu Honda mitbringt. "Es ist immer gut, frische Ideen zu erhalten. Er kennt die Aprilia sehr gut und deren Daten. Vielleicht ändert sich durch ihn die Sichtweise von Honda. Es ist wichtig, Informationen von Ingenieuren anderer Hersteller zu erhalten, damit wir an unserem Motorrad und unserer Entwicklung größere Änderungen vornehmen können", erklärt der Franzose.

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco hofft auf neue Impulse Foto: Motorsport Images

Bei der Entwicklung der Honda RC213V gehen den HRC-Ingenieuren langsam die Ideen aus. "Wir stoßen aktuell an unser Limit und benötigen etwas anderes, eine andere Richtung", verdeutlicht Zarco, der bei HRC aber keinen großen Umbruch erwartet: "Im Moment geht es nur um ihn. Es ist nicht so, dass auf einmal zehn Italiener kommen und in einem japanischen Werk eine italienische Platte auflegen."

Welche Rolle spielte der zukünftige HRC-Testfahrer Aleix Espargaro?

Im Sommer wurde bestätigt, dass Aleix Espargaro nach dem Ende seiner Karriere als Stammfahrer die Rolle des HRC-Testfahrers übernimmt. Hat er hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass Romano Albesiano mit zu Honda wechselt?

Romano Albesiano und Aleix Espargaro führten Aprilias Projekt zu Siegen Foto: MotoGP.com (Dorna)

"Ich habe ihn nicht mitgebracht, nein", stellt Espargaro klar. "Ich wusste, dass Honda an Romano interessiert ist. Doch ich habe großen Respekt vor Massimo (Rivola, Aprilia-Motorsportchef; Anm. d. Red.) und Jorge Martin, den ich hierhin gebracht habe."

Espargaro kennt Albesiano wie kaum ein anderer Fahrer. Was kann der Italiener zu Honda mitbringen? "Vieles!", ist der Spanier überzeugt. "Es ist beeindruckend, was Romano in den vergangenen sechs oder sieben Jahren bei Aprilia erreicht hat. Wir sind in den vergangenen zwei oder drei Jahren stark gewachsen. Die ersten Jahre waren aber sehr schwierig. Wir gaben aber nie auf. Er hatte viele Ideen und hat das Motorrad von Jahr zu Jahr verbessert."

Aleix Espargaro verstärkt das HRC-Projekt ab 2025 als Testfahrer Foto: Motorsport Images

"Ich habe ein gutes Verhältnis zu Romano und empfinde großen Respekt. Es ist wie ein Geschenk für ihn, jetzt zum größten Hersteller des Fahrerlagers zu wechseln. Es ist wie ein Traum, der Technische Direktor von HRC zu sein", freut sich Espargaro über den Wechsel seines langjährigen Wegbegleiters.

"HRC muss nicht alles verändern", ist Espargaro überzeugt. "Sie haben in der Vergangenheit sehr viel gewonnen mit ihrer Arbeitsweise", erklärt der spanische MotoGP-Routinier, der den Mix aus japanischer Herangehensweise mit italienischen Einflüssen als gute Kombination für eine erfolgreiche Zukunft ansieht.

"Ich bin von Romanos Talent überzeugt", betont Espargaro und fügt hinzu: "Mein Eindruck ist, dass man mit etwas mehr Abstand besser versteht, was Romano und ich bei Aprilia erreicht haben."

Maverick Vinales wusste nichts vom Wechsel

Aprilia-Teamkollege Maverick Vinales reagierte in Motegi alles andere als vorbereitet, als er auf den Wechsel angesprochen wurde. Der Spanier wusste nichts vom Wechsel. "Es war eine Überraschung", bemerkt er.

Maverick Vinales kann oder will Romano Albesianos Arbeit nicht beurteilen Foto: Motorsport Images

Zu Albesianos Fähigkeiten will Vinales nicht viel sagen: "Ich kann nicht beurteilen, was Romano macht, weil er sich auf einem so hohen technischen Niveau befindet. Das werde ich nie erreichen. Als Mensch ist er sehr ruhig und geht methodisch vor."

Für Vinales hat der Weggang von Albesiano keine direkten Konsequenzen. Der Spanier wechselt nach der laufenden MotoGP-Saison von Aprilia zu KTM und wird im kommenden Jahr bei Tech 3 eine Werks-RC16 pilotieren.