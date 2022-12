Honda: Neue MotoGP-Crewchiefs für Joan Mir und Takaaki Nakagami

Audio-Player laden

Honda hat noch vor dem Jahreswechsel einige strategische Änderungen vorgenommen. Neuzugang Joan Mir erhält einen neuen Crewchief und auch LCR-Pilot Takaaki Nakagami bekommt einen neuen Partner in seiner Box (zur Übersicht der MotoGP-Crewchiefs).

Giacomo Guidotti wird sich in der MotoGP-Saison 2023 um die Honda RC213V von Ex-Weltmeister Joan Mir kümmern. Ursprünglich war geplant, dass Ramon Aurin weiterhin die zweite Werks-Honda betreut.

Ramon Aurin wechselt vom Werksteam ins Testteam Foto: Motorsport Images

Crewchief-Routinier Ramon Aurin arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Fahrern wie Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo und Pol Espargaro zusammen. In Zukunft wird Ramon Aurin die Rolle des Testteam-Technikdirektors übernehmen. Honda reagiert damit auf die bevorstehende Reduzierung der Testtage und die wachsende Bedeutung des Testteams.

Diese personelle Änderung hat zur Folge, dass LCR-Pilot Takaaki Nakagami einen neuen Crewchief bekommt, denn bisher kümmerte sich Giacomo Guidotti um die Honda des Japaners.

Giacomo Guidotti wechselt von LCR ins Werksteam Foto: Motorsport Images

Mit Klaus Nöhles bekommt Takaaki Nakagami einen Deutschen als Crewchief. Nöhles war selbst aktiver Grand-Prix-Pilot und startete in der 125er- und 250er-Klasse. Der mittlerweile 46-Jährige war bisher im Testteam tätig und steigt ins Rennteam auf.

Keine Änderungen gibt es in der Box von Ex-Champion Marc Marquez. Die Crew der Honda mit der Startnummer 93 wird weiterhin von Santi Hernandez koordiniert. LCR-Neuzugang Alex Rins erhält mit Christophe Bourguignon ebenfalls einen erfahrenen Crewchief.

Takeo Yokoyama wird 2023 nicht vor Ort sein Foto: Honda

Mit einigen personellen Änderungen im Management reagiert HRC auf die Erfolglosigkeit der vergangenen Jahre. Takeo Yokoyama, der bisherige Technikdirektor, wird eine neue Rolle in Tokyo übernehmen und nicht mehr bei den Rennen vor Ort sein.

Tetsuhiro Kuwata bleibt weiterhin HRC-Direktor. Shinichi Kokubu kehrt nach einigen Jahren Abwesenheit zurück und wird erneut das MotoGP-Projekt leiten. Der erste Test der MotoGP-Saison 2023 findet Anfang Februar in Sepang (Malaysia) statt. Das erste Renn-Wochenende der neuen Saison beginn am 24. März in Portimao (Portugal).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.