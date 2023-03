Honda-Neuling Joan Mir gibt zu: "Der Winter war hart"

Audio-Player laden

Die ehemaligen Suzuki-Faher Joan Mir und Alex Rins stehen mit ihrem Wechsel zu Honda vor einer großen Herausforderung. Bei den Wintertestfahrten war die RC213V nicht im Spitzenfeld zu finden. Die beiden Spanier wissen, dass es kein einfacher Saisonauftakt in Portugal sein wird.

"Der Wechsel in dieses Team war eine große Herausforderung für mich", gibt Ex-Weltmeister Mir zu. "Ich habe schon lange davon geträumt, in diesem Team zu sein. Jetzt müssen wir uns anstrengen, damit es funktioniert."

"Der Winter war hart. Mit der MotoGP auf diesem Level ist es sehr schwierig, die letzte Zehntelsekunde zu finden, wenn man auf ein komplett anderes Motorrad wechselt. Wir haben versucht, fokussiert zu sein und uns bei jedem Test zu verbessern."

"Ich würde sagen, dass wir gut gearbeitet haben. Ich bin zufrieden. Wir wollen natürlich mehr und wollen der Spitze näher sein. Aber ich denke, dass ist Teil des Prozesses." Sowohl Mir als auch Rins müssen die Honda noch besser kennenlernen.

Während Mir im Werksteam auch neue Teile testen musste, arbeitet Rins im Satellitenteam LCR. Er hat bei den Tests nicht alle neuesten Entwicklungen erhalten. "Wir müssen noch ein paar Teile ausprobieren", sagt Rins deshalb vor dem Portimao-Rennwochenende.

"Es gibt Dinge zu verbessern. Wir müssen noch ein wenig die Aerodynamik verbessern, den Grip am Kurvenausgang. Da bewegt sich das Bike immer noch und das Rad dreht ein wenig durch. Das Positive ist meine Anpassung."

Alex Rins hat das Gefühl, dass er die Honda schon gut kennengelernt hat Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ich habe mich mehr oder weniger angepasst an das Motorrad. Der Lernprozess ist also abgeschlossen. Mal sehen, wie es in einem echten Rennen läuft. Aber ich fühle mich vorbereitet. Es wird schwierig, in die Top 5 zu kommen, denn die anderen haben viel Potenzial gezeigt."

"Viele Ducatis sind vorn, Yamaha ist da, Aprilia. Aber wir werden unser Bestes geben. Ich kenne die endgültigen Positionen nicht. Bei der Pace waren wir mehr oder weniger auf P10. Aber im Rennen kann sich das ändern, zum Positiven oder zum Negativen. Ich sehe das nicht so negativ."

"Im Vergleich zu den anderen Bikes, die ich gefahren bin, ist dieses Motorrad kürzer", vergleicht Rins die RC213V mit der GSX-RR. "Das habe ich sofort gemerkt, als ich in Valencia aufgestiegen bin. Das ist der größte Unterschied, den ich bemerke."

"Der Motor natürlich auch, aber auch in der Fahrposition. Ich habe versucht, sie ein wenig umzustellen, aber wir können nicht sehr viel tiefer gehen, sonst würden die Fußrasten den Boden berühren."

Bei den Wintertests hatten sowohl Marc Marquez als auch Mir Schwierigkeiten bei Startübungen. Interessanterweise verwendet Rins eine andere Kupplung als das Werksteam: "Sie nutzen die Carbon-Kupplung, ich die aus Metall."

"Sie benutzen eine andere Spec als ich. Sicher ist das anders als bei der Suzuki. Aber ich muss noch ein paar Rennen warten, um sie zu bekommen. Für mich und meine Kupplung - das ist mehr oder weniger ähnlich wie bei der Suzuki."

Mir: "Man muss realistisch bleiben"

Marquez hat vor dem Saisonauftakt festgehalten, dass Ducati noch "sehr weit" vor Honda ist. Auch Rins sprach nur von den Top 10. Mir will vor dem ersten Rennen keine konkreten Zielsetzungen formulieren.

"Wenn es um Erwartungen geht, dann muss man realistisch sein. Man muss mit den Füßen am Boden bleiben. Das ist eine große Veränderung in meiner Karriere. Ich werde Zeit brauchen, um mich anzupassen."

Ex-Weltmeister Joan Mir steht vor seiner fünften MotoGP-Saison Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Für mich ist wichtig, dass ich mich Tag für Tag, Rennen für Rennen mit diesem Motorrad weiterentwickle. Jeden Tag fühle ich mich besser, ich fühle mich besser an das Motorrad angepasst. Wichtig ist auch, gute Informationen an die Ingenieure zu geben."

"Es ist nicht einfach, alles auf die Reihe zu bekommen, aber die Erwartungen sind hoch. Ich möchte die Saison an der Spitze beenden. Wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir von Beginn an nicht zu weit hinten sein."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.