Honda nur mit Marquez siegfähig? "Das ist keine Tatsache", sagt Puig

In der MotoGP-Saison 2019 hat Marc Marquez nicht nur seinen sechsten Titel in der Königsklasse und den achten WM-Titel insgesamt errungen, sondern sich auch zum erfolgreichsten Honda-Fahrer aller Zeiten gekürt. Dass der Hersteller die Triple Crown feiern durfte, ist vor allem dem Spanier zu verdanken.

Die ewige Bestenliste von Honda führt Marquez fast ausnahmslos an. Bei den meisten Titeln zog er mit Jim Redman gleich, der ebenfalls auf sechs Titel mit Honda kommt. Mick Doohan wurde von Marquez mit 56 Rennsiegen auf Rang zwei (54) verdrängt. Und auch in Sachen Pole-Positions liegt er vorn: Hier steht es 62 zu 58.

Die meisten Podien mit Honda kann zwar noch Dani Pedrosa (112) verzeichnen, doch Marquez liegt an zweiter Stelle mit Doohan dichtauf. Beide kommen auf 95 Podestplätze. Bei den schnellsten Rennrunden liegt wieder Marquez mit 56 vor Doohan (46). In dem Spanier hat Honda also seinen Meister gefunden.

Alberto Puig stichelt gegen Yamaha und Ducati

Ist das Fluch und Segen zugleich? Denn außer Marquez war 2019 kein anderer Honda-Pilot siegfähig. Das war zuletzt im zweiten Saisonrennen von 2018 der Fall, als Cal Crutchlow den wohl verrücktesten Grand Prix des Jahres gewann und sogar kurzzeitig die WM anführte. Doch das war nur ein kurzes Strohfeuer.

Auf den Umstand angesprochen, dass man nur mit Marquez gewinnt, zeigt sich Honda-Teammanager Alberto Puig unbeeindruckt: "Zuerst einmal denke ich, das ist keine Tatsache, das ist nur eine Idee. Tatsache ist, dass Honda in den letzten 18 Jahren den Titel zehnmal mit vier oder fünf verschiedenen Fahrern gewonnen hat."

Bei Yamaha seien es hingegen nur zwei Fahrer gewesen, bei Ducati gar nur einer. "Anhand dieser Fakten können wir also sagen, dass das am einfachsten zu fahrende Motorrad die Honda ist, weil sie mit vielen Fahrern die Meisterschaft gewonnen hat", findet Puig. Kritik oder Zweifel daran lässt er nicht gelten.

Honda auch mit Rossi, Hayden, Stoner siegreich

"Ich weiß nicht, was die anderen Teams sagen, aber das ist uns nicht so wichtig. Die Spitzenleistung eines Teams macht sich nicht nur am Motorrad oder dem Fahrer fest. Es ist die gesamte Struktur. So hat jedes der Teams seinen eigenen Weg und muss versuchen, sein Bestes zu geben", erklärt der Teammanager.

Alberto Puig und Marquez in Feierlaune: Aber wie stark wäre Honda ohne ihn? Foto: LAT

Denn ohne seine Leistung zu schmälern, sei es nicht nur der Faktor Marquez: "Mit Blick auf die Geschichte der Meisterschaft hat Honda viele Titel mit verschiedenen Fahrern gewonnen. Ich kann Rossi, Hayden, Marc, Casey nennen", betont Puig. "Es ist also keine Tatsache", ass Honda nur mit Marquez siegfähig sei.

Mit Bildmaterial von LAT.