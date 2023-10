Honda ohne Marc Marquez: Wechselt Miguel Oliveira ins Repsol-Team?

Elf Jahre nach der Ankunft von Marc Marquez steht HRC vor einem neuen Kapitel in seiner MotoGP-Geschichte. Honda muss praktisch von Grund auf ein neues Projekt aufbauen, mit dem man die derzeitigen Dominatoren der MotoGP, die europäischen Marken Ducati, KTM und Aprilia, herauszufordern kann.

Im Hintergrund werden bereits die ersten Aktionen gestartet, nachdem der asiatische Riese vergangene Woche bekanntgegeben hat, dass er sich "im gegenseitigen Einvernehmen" darauf geeinigt hat, den eigentlich bis Ende 2024 laufenden Vertrag mit Marquez aufzulösen (mehr Informationen).

Abgesehen von einem Fahrer vom Kaliber eines Joan Mir, Weltmeister 2020 mit Suzuki, der noch ein Jahr länger bei dem in Tokio ansässigen Hersteller unter Vertrag steht, hat Honda die heikle Aufgabe, einen Ersatz für Marquez zu finden, der bisher das Aushängeschild der Marke mit dem goldenen Flügel war. Sechs von sieben möglichen Titeln zwischen 2013 und 2019 gehen auf das Konto von Marquez.

Aussteigsklausel ermöglicht Oliveira den Wechsel zu Honda

Laut Informationen der spanischen Edition von motorsport.com hat Honda sich zum Ziel gesetzt, Miguel Oliveira zu überzeugen, von RNF-Aprilia ins Honda-Werksteam zu wechseln. Der Portugiese steht noch bis Ende 2024 bei Aprilia unter Vertrag.

Aber es gibt eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die beinhaltet, dass Oliveira in ein Werksteam wechseln kann. Auf diese Weise kam Alex Rins aus seinem Vertrag mit dem LCR-Team und unterschrieb für die nächste Saison bei Yamaha.

Der Aprilia-Vertrag ermöglicht eine vorzeitige Auflösung Foto: Motorsport Images

Oliveira wird aus mehreren Gründen als die attraktivste Option angesehen. Zusätzlich zu seiner Erfahrung - er fährt seit fünf Jahren in der MotoGP - hat er fünf Siege in der Königsklasse vorzuweisen. Nur fünf andere aktive MotoGP-Piloten blicken auf mehr Siege zurück.

Lässt sich Oliveira auf das Honda-Projekt ein?

In Anbetracht der Tatsache, dass das finanzielle Angebot von Honda höher ist als sein derzeitiges Gehalt, dürfte die Konkurrenzfähigkeit der Honda der einzige Knackpunkt sein. In den zurückliegenden Jahren erlebten einige hoch gehandelte Fahrer schwierige Zeiten bei Honda.

Die Honda RC213V hat einige grobe Defizite Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Namen wie Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo oder Pol Espargaro, aber auch der von Marc Marquez stehen auf dieser Liste. Neben der sportlichen Frage gibt es auch eine kommerzielle: Würde Oliveira auch in die Augen von Hauptsponsor Repsol passen? In seiner Heimat Portugal genießt Oliveira große Bekanntheit.

Oliveira debütierte in der Saison 2011 in der 125er-Weltmeisterschaft. Von 2012 bis 2015 fuhr er in der Moto3, von 2016 bis 2018 dann in der Moto2. 2019 schaffte er den Sprung in die MotoGP und wurde von KTM bei Tech 3 platziert. 2021 wechselte er ins KTM-Werksteam. Der Portugiese ist bis heute der erfolgreichste KTM-Fahrer.

Aktuell belegt Oliveira den 13. Platz in der Fahrerwertung. Die laufende Saison hielt einige Rückschläge für den RNF-Piloten bereit. Beim Saisonauftakt in Portimao wurde Oliveira Opfer einer Aktion von Marc Marquez. In Jerez folgte ein weiterer Crash, der für eine erneute Zwangspause sorgte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.