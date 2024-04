Honda-Rekord in Gefahr - durch Ducati-Neuzugang Marc Marquez?

In der vergangenen MotoGP-Saison stellte Ducati mit insgesamt 17 Grand-Prix-Siegen einen neuen Rekord in der Königsklasse auf. Noch nie hatte ein Hersteller in einer einzigen Saison so viele Siege auf sich vereinen können. Doch was die meisten Siege in Folge angeht, spielt Ducati noch die zweite Geige.

In dieser Statistik hat seit 2014 nämlich Honda die Nase vorn. Damals, in einer der dominantesten MotoGP-Saisons von Marc Marquez, gewann der japanische Hersteller zwölf aufeinanderfolgende Grands Prix, allein elf davon durch den Spanier.

Er begann das Jahr mit zehn Siegen in Folge in Katar, Austin, Argentinien, Spanien, Frankreich, Italien, Katalonien, den Niederlanden, Deutschland und Indianapolis. In Brünn wurde er anschließend Vierter, während sein Honda-Teamkollege Dani Pedrosa gewann. In Silverstone übernahm dann wieder Marquez.

Erst beim Grand Prix von San Marino riss die Honda-Serie - mit einem Sieg von Yamaha-Pilot Valentino Rossi. Dennoch konnte bis heute kein anderer MotoGP-Hersteller die Bestmarke von zwölf aufeinanderfolgenden Siegen knacken.

Ducati seit San Marino 2023 ungeschlagen

In Austin ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das ändert. Denn Ducati liegt aktuell nur einen Sieg zurück und könnte den Honda-Rekord am Wochenende zumindest egalisieren.

Denn seit dem Grand Prix von San Marino 2023 hat Ducati jedes Sonntagsrennen in der MotoGP gewonnen - einschließlich der beiden bisherigen Saisonveranstaltungen 2024 in Katar und Portugal. Sechs Fahrer haben zu dieser Serie beigetragen.

Jorge Martin gewann vier Rennen (Misano, Motegi und Buriram 2023 und Portimao 2024), Francesco Bagnaia drei (Mandalika und Valencia 2023 und Losail 2024), Marco Bezzecchi (Indien 2023), Johann Zarco (Australien 2023), Enea Bastianini (Malaysia 2023) und Fabio Di Giannantonio (Katar 2023) je ein Rennen.

Somit hat Ducati in Austin eine große Chance, den zwölften aufeinanderfolgenden Sieg zu erringen. Allerdings konnte der italienische Hersteller auf dem Circuit of the Americas bis heute nur einmal triumphieren, nämlich mit Bastianini im Jahr 2022.

Egalisiert ausgerechnet Marquez den Rekord?

Auf der anderen Seite hat Ducati seit dieser Saison mit Marc Marquez den großen Dominator dieser Strecke an Bord. Der Spanier, der Ende 2023 von Honda zu Gresini-Ducati wechselte, gewann in Austin zwischen 2013 und 2021 mit einer Ausnahme jedes Rennen. 2019 stürzte er in Führung liegend, es siegte Alex Rins.

Vor diesem Hintergrund zählt Marquez auch beim diesjährigen Grand Prix of the Americas zum engeren Favoritenkreis. Ausgerechnet er könnte auf der Ducati jenes Erbe antreten, das er selbst bei Honda hinterlassen hat, wenn auch nicht als offizieller Ducati-Werksfahrer, sondern im Satellitenteam von Gresini.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.