Honda rekrutiert neuen Technikchef intern - Marquez bleibt vage

Einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass Honda Shinichi Kokubu von seiner Rolle als Technikdirektor entbunden hat, steht bereits ein Nachfolger fest. Shin Sato, ein anderer japanischer Ingenieur, wird seine Rolle übernehmen.

Sato, der bisher Entwicklungschef des RC213V-Projekts, der aktuellen Generation der MotoGP-Prototypen, war, wird ab dem 1. Oktober sein Debüt in dieser Rolle geben.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Wechsel einen Einfluss auf die Entscheidung von Marc Marquez über seine Zukunft bei Honda haben wird. Seit Wochen wird über einen möglichen Wechsel des Spaniers zu Gresini-Ducati spekuliert.

Marquez: "Liegt nicht in meiner Verantwortung"

Er selbst hält die Gerüchte am Laufen und umschifft klare Aussagen. Auch seine Reaktion auf die jüngste Personalie lässt keine Rückschlüsse auf die Entscheidung zu.

"Wenn man eine große Marke wie Honda oder HRC oder jeder andere Hersteller ist, muss man etwas ändern, wenn die Ergebnisse nicht stimmen", sagt Marquez am Samstag, angesprochen auf Kokubus Nachfolger. "Man muss die Fahrer austauschen oder die Techniker oder das Motorrad - was auch immer."

"Es sieht so aus, dass sie große Namen innerhalb des Projekts austauschen und andere Personen verpflichten. Aber das liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern in der von Honda", sagt der 30-Jährige. Dass es Veränderungen gibt, sieht er positiv.

Honda hat mit Marquez' Fehlen den Weg verloren

"Es zeigt, dass es eine Reaktion gibt. Ich denke, die Struktur (bei Honda; Anm. d. R.) ist gut, sie ist sehr menschlich und alle arbeiten hart. Aber es stimmt, dass der Weg, der in letzter Zeit eingeschlagen wurde, nicht gut war", so Marquez weiter.

"Seit 2020 war ich für längere Zeit weg, und als ich zurückkam, stellte ich fest, dass die Richtung, die das Motorrad eingeschlagen hatte, eine andere war. Es ist nicht so, dass dieses Motorrad schlechter ist als die anderen, denn wir fahren schneller als 2020 und 2019, aber die anderen haben sich mehr verbessert."

"Es ist also gut, dass Honda reagiert hat, Änderungen vorgenommen hat und versucht, das Niveau von Ducati und KTM zu erreichen", bekräftigt der sechsfache MotoGP-Champion.

Marquez weiß: Veränderungen brauchen ihre Zeit

Dass das nicht von heute auf morgen passieren wird, ist Marquez sehr wohl bewusst: "Die Zeit wird zeigen, ob die Änderungen ausreichend sind. Es bedeutet nicht, dass man die Leute auswechselt und die Dinge dann von einem Tag auf den anderen gut laufen."

"Die Personen brauchen Zeit, um die Situation zu verstehen und neue Ideen einzubringen. Für die Zukunft müssen wir versuchen, diese Zeit so kurz wie möglich zu halten, um konkurrenzfähig zu sein." Ob das mit oder ohne ihn passieren wird, bleibt offen.

Ursprünglich hatte der Spanier den Zeitraum zwischen dem Grand Prix von Indien und dem Grand Prix von Japan festgelegt, um eine Entscheidung zu verkünden. Bei seiner Ankunft in Motegi am Donnerstag stellte er jedoch klar, dass es an diesem Wochenende keine Neuigkeiten in dieser Angelegenheit geben würde.

