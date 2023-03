Honda testet neues Kalex-Chassis bereits Anfang April in Jerez

Audio-Player laden

Das Honda-Testteam mit Stefan Bradl wird bei einem privaten Test auf dem Circuito de Jerez ein neues Chassis von Kalex zum ersten Mal auf die Strecke bringen. Dieser soll bereits vom 4. April bis 6. April, mitten in der Osterwoche, stattfinden.

Der deutsche Hersteller Kalex hat die Lieferung des neuen Chassis um einige Wochen vorgezogen. Ursprünglich war geplant, dass Bradl es beim Grand Prix von Spanien verwendet, wo er als Wildcard-Fahrer antreten wird, und dass Marc Marquez und Joan Mir es beim offiziellen Test am 1. Mai ausprobieren.

Der Plan, es beim privaten Test Anfang April zu evaluieren, eröffnet jedoch die Möglichkeit, dass das Chassis, wenn es denn funktioniert, nach Austin geschickt werden könnte, wo der Grand Prix of the Americas vom 14. bis 16. desselben Monats stattfindet. Dort könnten die Stammfahrer es dann in Augenschein nehmen.

Dass Honda bei der Fertigstellung des bestellten Kalex-Chassis derart Druck macht, ist der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des aktuellen Motorrads für 2023 geschuldet.

Nach einer desaströsen Saison 2022 wollte die japanische Marke jetzt, wo Marc Marquez wieder bei voller Fitness ist, endlich wieder angreifen. Doch die Eindrücke von den Vorsaison-Testfahrten in Sepang und Portimao waren alles andere als ermutigend.

So hielt Marquez nach den Tests fest, dass die RC213V derzeit nur gut genug sei, um um die Plätze fünf bis zehn zu kämpfen. Dabei hat Honda im Rahmen zahlreicher größerer Veränderungen bereits in den vergangenen Monaten mit dem deutschen Hersteller Kalex zusammengearbeitet, um die Talfahrt zu überwinden.

Dies äußerte sich zunächst in Form einer Schwinge, die in der zweiten Hälfte der Saison 2022 eingesetzt wurde. Nun wird Honda womöglich sein eigenes Chassis-Design zugunsten eines von Kalex entwickelten Chassis aufgeben, wenn sich bei dem privaten Test in Jerez zeigen sollte, dass die Vorteile überwiegen.

Das wird sich das Honda-Testteam unter der Leitung des Ingenieurs Ramon Aurin zusammen mit dem Topmanagement sowie Technikdirektor Ken Kawauchi und Testfahrer Stefan Bradl in Jerez genau ansehen und eine erste Bewertung vornehmen.

Den Privattest werden mehrere Teams nutzen, neben Honda auch KTM, Aprilia und Yamaha. Ducati wird das einzige Team sein, das nicht anwesend ist, obwohl die spanische Strecke auf der Liste der drei für private Tests verfügbaren Strecken steht.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.