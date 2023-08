Hondas MotoGP-Tief: Laut Joan Mir ist die RC213V "in keinem Bereich gut"

Ein Blick in die Gesamtwertung der laufenden MotoGP-Saison offenbart, in welch schwieriger Situation sich das Projekt von Honda befindet. LCR-Pilot Alex Rins ist aktuell als WM-14. der bestplatzierte Honda-Pilot. Teamkollege Takaaki Nakagami folgt auf P17 und die beiden Ex-Champions aus dem Honda-Werksteam, Marc Marquez und Joan Mir, belegen die Positionen 19 und 25.

Honda hat aus technischer Sicht komplett den Anschluss an die europäische Konkurrenz verloren. Die Honda RC213V ist nicht nur langsam sondern auch ziemlich unberechenbar, wie die vielen Stürze der Honda-Piloten belegen.

Joan Mir erwartet keine Fortschritte, solange Honda keine Neuerungen bringt Foto: Motorsport Images

"Die Realität ist, dass wir in keinem Bereich gut sind", stellt Honda-Werkspilot Joan Mir nach dem Rennwochenende in Silverstone fest. "Wir brauchen einen Neustart und müssen bei der Elektronik, bei der Haftung und der Aerodynamik Verbesserungen erzielen", bemerkt der MotoGP-Weltmeister der Saison 2020, der es seit dem Saisonauftakt in Portimao nicht wieder in die Punkteränge schaffte.

Neue Entwicklungen gibt es bei Honda nicht, obwohl der Rückstand immer größer wird. "Im Moment haben wir keine Upgrades, um die Situation zu verbessern. Das ist unsere Situation. Wenn wir keine Hilfe erhalten, dann werden die nächsten Rennen genau so laufen", gibt sich Joan Mir wenig optimistisch, was die folgenden Grand-Prix-Wochenenden angeht.

Erleichtert ist der ehemalige Weltmeister, wenn er sich mit seinen Markenkollegen vergleicht. "Wenn ein Honda-Fahrer alle Rennen gewinnen würde, dann wäre ich sehr besorgt. Aber die Realität ist, dass keiner der Honda-Fahrer an der Spitze fährt", stellt Joan Mir fest.

"Ich weiß, warum das so ist. Ich denke, alle Fahrer wissen es. Wir haben die gleichen Probleme und liefern die gleichen Kommentare. Das sollte gute Informationen für die Zukunft liefern", bemerkt der Spanier und spielt den Ball in Richtung Honda.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.