HRC-Präsident zu möglichem Marquez-Abschied: "Es ist seine Entscheidung"

Am Rennsonntag in Assen hat sich Marc Marquez mit nur wenigen knappen Worten in die Sommerpause verabschiedet. Am Grand Prix nahm er wegen einer Rippenverletzung nicht mehr teil. Eine Medienrunde mit den versammelten Journalisten hat es nicht gegeben.

Seit Wochen halten sich Gerüchte, dass Marquez einen Weg suchen könnte, aus seinem Vertrag bis 2024 auszusteigen und Honda mit Saisonende zu verlassen. Diesbezüglichen Fragen ist der sechsmalige MotoGP-Weltmeister bisher ausgewichen.

"Ich bin hier, um mit ihnen an der Zukunft zu arbeiten", sagte er zu Beginn des Assen-Wochenendes. "Es geht um das Projekt für das kommende Jahr. In diesem Jahr wird sich nicht mehr viel ändern."

Anfang Juni hat es in Mugello eine Besprechung zwischen Marquez, Shinji Aoyama, dem zweithöchsten Chef der Honda Motor Company, und Koji Watanabe gegeben. Letzterer ist Präsident der Rennabteilung HRC, wo Formel 1 und MotoGP unter einem Dach arbeiten.

Was sagt Watanabe zu den Abschiedsgerüchten rund um Marquez? "Natürlich wollen wir ihn behalten. Aber im Endeffekt ist er derjenige, der das entscheidet", sagt Watanabe gegenüber 'Motorsport.com Japan'.

"Wenn er sich entscheidet zu gehen, dann werden wir ihn nicht aufhalten. Damit er bleibt, denke ich, dass wir ihm etwas Konkretes zeigen müssen. Es ist nicht die Art von Honda zu sagen 'bitte bleibe' und darauf zu hoffen."

Ein wichtiges Datum wird der 11. September werden. Dann findet am Montag nach dem Misano-Rennen ein Testtag statt. In der Regel werden dort die ersten Prototypen für das kommende Jahr getestet. Dann wird Marquez sehen, in welche Richtung Honda für 2024 entwickelt.

"Wir haben in der MotoGP Probleme", gesteht Watanabe ein. "Aber die Zweirad- und Vierradabteilung bei HRC hat erst die Zusammenarbeit für zukünftige Entwicklungen begonnen. Wir müssen das Chassis, die Aerodynamik und den Motor verbessern."

"Von nun an möchte ich dafür die Technologie von der Vierradseite nutzen. Ich möchte nicht sagen, dass die Vierrad-Technologie besser ist, aber ich denke, mit einer Zusammenarbeit werden wir eine andere Perspektive haben, als wir sie bisher hatten."

"Ich möchte so rasch wie möglich zu unserer Konkurrenz aufholen. Wir werden Schritt für Schritt Fortschritte in verschiedenen Bereichen sehen. Prinzipiell arbeiten wir daran für das nächstjährige Motorrad. Aber selbst wenn wir alle unsere Entwicklungsbemühungen investieren, wird es trotzdem schwierig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.