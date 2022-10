Hugh Anderson wird im Alter von 86 Jahren zur MotoGP-Legende ernannt

Audio-Player laden

Hugh Anderson ist nun offiziell eine MotoGP-Legende. Bei einer besonderen Zeremonie in seinem Heimatland Neuseeland erhielt der viermalige Weltmeister seine Medaille, als er in die Hall of Fame der MotoGP aufgenommen wurde.

MotoGP-Renndirektor Mike Webb und Ex-Grand-Prix-Pilot Simon Crafar leiteten die Zeremonie für ihren Landsmann auf dem Hampton Downs Circuit, zusammen mit über 100 neuseeländischen Rennfahrern, Freunden und Mitgliedern des Hamilton Motorcycle Club, um Anderson zu gratulieren.

Anderson bestritt 1960 seine ersten GP-Einsätze in der 500er- und der 350er-Klasse, wobei er in der 350er-Klasse auf dem Podium stand. Nach einem Start in der 250er-WM im Jahr 1961 fügte er 1962 die 125er- und die 50er-Klasse zu seinem Lebenslauf hinzu und wurde in beiden Klassen Rennsieger.

Im Jahr 1963 nahm der Neuseeländer an der 125er- und 50er-Weltmeisterschaft teil und wurde in beiden Klassen noch im selben Jahr Weltmeister. Im Jahr 1964 konnte er den 50er-Titel verteidigen und wurde Dritter im Kampf um den 125er-Titel, wobei er einmal mehr seine Schnelligkeit unter Beweis stellte. 1965 holte er sich die 125er-Krone zurück und wurde Dritter in der 50er-Klasse.

Anderson trat 1966 zurück, nachdem er in nur sechs Jahren beeindruckende 25 Grand-Prix-Siege und vier Titel errungen hatte, und wird nun als MotoGP-Legende anerkannt. Anderson reiht sich in eine lange Liste von Größen ein, die zu MotoGP-Legenden ernannt wurden, darunter Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood und Kevin Schwantz.

