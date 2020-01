Iannone-Ersatz: Teammanager sieht Savadori als "beste Option für Aprilia"

Mit seiner runderneuerten RS-GP wollte Aprilia 2020 eigentlich zum Angriff blasen, erhielt jedoch einen Dämpfer, bevor die MotoGP-Saison überhaupt angefangen hat. Denn mit der Doping-Affäre um Andrea Iannone fehlt der Mannschaft aus Noale ein wichtiges Puzzleteil im Kampf darum, die Lücke zur Konkurrenz zu schließen.

Während Aprilia seinem von der FIM vorläufig suspendierten Fahrer die volle Unterstützung zusichert, kommt man nicht umhin, sich für den bevorstehenden MotoGP-Test in Sepang nach Alternativen umzusehen. In den vergangenen Tagen wurde diesbezüglich nicht nur der Name von Testfahrer Bradley Smith ins Spiel gebracht.

Und das aus gutem Grund. "Bradley Smith wird seinen Platz einnehmen, aber er wird sich abmühen, alle Testtage alleine zu absolvieren, die drei für Tester und die drei für Stammfahrer. Da wird Hilfe benötigt", betont Fausto Gresini, Teammanager des MotoGP-Teams von Aprilia, im Gespräch mit den italienischen Kollegen von 'GPOne.com'.

Fausto Gresini: "Biaggi wäre schön, aber..."

Als Plan B nannte Technikdirektor Romano Albesiano kürzlich Max Biaggi und Lorenzo Savadori. "Es wäre wirklich schön, Max auf der Aprilia zu sehen, aber es wäre eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für ihn", sagt Gresini über den erfahrenen Italiener.

"Seine Geschwindigkeit und sein Können sind unbestritten. Aber es ist eine Sache, auf der Strecke zu fahren, um Spaß zu haben, wie er es tut. Eine andere ist es, sich einem so wichtigen Test auf einem neuen Motorrad zu stellen." Nach Meinung des Teammanagers ist deshalb Savadori "die beste Option" in der aktuellen Situation.

"Er ist ein junger Fahrer, der seine Sache gut machen und sich engagieren möchte. Er hat Erfahrung in der Superbike-WM (2016 bis 2018 auf Aprilia; Anm. d. R.) und kennt alle Jungs im Team, also wäre es für alle einfacher, ihn zu engagieren."

Doping-Affäre konnte sich länger hinziehen

Andere Optionen als diese sieht Gresini derzeit nicht. "Ich hörte den Namen Jorge Lorenzo und sagte: Als ob! Ich glaube wirklich nicht, dass das passieren wird." Stattdessen wurde der Ende 2019 zurückgetretene Spanier zuletzt mit einer möglichen Testfahrerrolle bei Yamaha, seinem langjährigen MotoGP-Team, in Verbindung gebracht.

Wie lange Iannone tatsächlich ausfallen wird, weiß im Moment niemand. Sollte er länger disqualifiziert bleiben, müsste sich Aprilia auch nach einem Rennersatz umschauen. "Wir wissen nichts, er könnte für einen Monat, zwei Monate, ein Jahr oder vielleicht nicht einmal für einen Tag suspendiert bleiben", beschreibt Gresini die Lage.

Klar ist: Diese Problem hätte für das Team kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können, "weil wir ein großes Programm geplant haben und das neue Motorrad auf die Strecke gehen muss, wir haben eine große Investition getätigt".

2020 will Aprilia die Kehrtwende schaffen

Gresini sieht das Jahr 2020 daher als "Jahr der Wahrheit für Aprilia". Mit der Ankunft von Massimo Rivola in der vergangenen Saison habe sich vieles positiv entwickelt. "Wir sehen, dass die ganze Gruppe an das Projekt glaubt und wichtige Investitionen getätigt wurden." Entsprechend hoch sich die Erwartungen an das neue Motorrad.

"Die fünf Jahre, die wir in der MotoGP gefahren sind, haben uns geholfen, Erfahrung zu sammeln, haben uns erlaubt, unser Niveau zu verstehen und zu sehen, was uns fehlte. Das neue Motorrad ist zur richtigen Zeit angekommen und ist das Ergebnis dieser Erfahrung. Es wird in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich sein", verrät der Teammanager.

Fausto Gresini setzt große Hoffnungen in das für 2020 neu konzipierte Motorrad Foto: LAT

Aprilia glaubt weiter an Iannones Unschuld

"Er ist ein erfahrener Fahrer, der schon mit anderen MotoGP-Maschinen gefahren ist, und seine Hinweise wären sehr wichtig. Aber es wird Aleix Espargaro geben, der einen guten Job machen wird." Was Iannones positive Dopingprobe angeht, geht der Teammanager wie auch der Rest der Crew davon aus, dass ein Versehen vorliegt.

"Ich glaube, er hat nichts falsch gemacht. In Sepang tauchte er sofort bei den Kontrollen auf und das ist nicht das Verhalten von jemandem, der etwas zu verbergen hat", weiß Gresini. "In diesem Rennen verlieren die Fahrer eine Menge Flüssigkeit, und das mag einen Einfluss gehabt haben. Seine Werte sind über dem Limit, aber nicht um viel."

Mit Bildmaterial von LAT.