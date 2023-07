Ibiza, Party, Erholung mit Familie: Die Urlaubspläne der MotoGP-Stars

Mit der Absage von Kasachstan erweiterte sich die MotoGP-Sommerpause auf mehr als ein Monat. Nach der TT in Assen (25. Juni) haben Fahrer und Teammitglieder bis Silverstone (4.-6. August) ausgiebig Zeit, um sich zu entspannen und Aktivitäten fernab der Rennstrecken zu unternehmen.

Für zwei Fahrer ging es ins Krankenhaus. Jorge Martin wurde am linken Bein operiert und auch Fabio di Giannantonio ließ einen kleinen OP-Eingriff durchführen. Für einige Fahrer kommt die lange Pause willkommen, um Verletzungen auszukurieren.

Allen voran Marc Marquez, der wegen einer Rippenverletzung auf das Sonntagsrennen in Assen verzichtet hat und die Freizeit mit seiner neuen Freundin verbringt. "Es ist gut, dass sich Fahrer von Verletzungen erholen können", findet Aleix Espargaro. "Ich hatte auch die Probleme mit der Ferse."

Und was werden die Fahrer abgesehen vom Auskurieren von Verletzungen machen? "Es ist eine wohlverdiente Pause", sagt WM-Spitzenreiter Francesco Bagnaia. "Aber es ist auch wichtig zu arbeiten, um die zweite Saisonhälfte vorzubereiten."

"Ich werde nicht auf Urlaub fahren, denn ich habe das Glück, dass ich am Meer wohne." Er ist nicht der einzige Italiener, der das so sieht. "Ich werde mit meiner Freundin zur Amalfi-Küste fahren", sagt Franco Morbidelli. "Anschließend werde ich den Urlaub daheim in Misano verbringen."

Einige Fahrer sagen zu ihren Plänen, dass sie nur kurz wegfahren und ansonsten die meiste Zeit daheim verbringen werden. "Ich bleibe zu Hause, weil ich dort nicht viel Zeit verbringe", freut sich Johann Zarco auf seine eigenen vier Wände. "In Südfrankreich zu sein, ist ein guter Ort."

Es gibt unter den Fahrern aber auch die Partytiger. "Ich werde in der ersten Woche versuchen, so viele Partys wie möglich zu besuchen", lacht Marco Bezzecchi, "denn anschließend geht die Arbeit wieder los. Aber ich werde auch zu Hause bleiben."

Flugurlaub steht bei einigen aber auch auf dem Programm. Vor allem Luca Marini hat in den kommenden Wochen große Pläne: "Nach Assen fliege ich mit meiner Freundin nach Ibiza. Anschließend werden wir Ende Juli heiraten und dann nach Capri reisen."

Auf der Mittelmeerinsel Ibiza könnte Marini auf einige Kollegen treffen, denn auch Augusto Fernandez hat eine Reise dorthin geplant. Die gleiche Destination wird auch Enea Bastianini ansteuern: "Ich fliege nach Ibiza und verbringe Zeit mit meiner Freundin und meinen Freunden."

Familie und Freunde sind für den reisegeplagten MotoGP-Tross die wichtigsten Schlagwörter neben Erholung und Ruhe. "Es ist nicht wichtig wohin man geht, sondern mit wem man die Sommerpause verbringt", hält Aleix Espargaro fest.

"Für mich ist wichtig, die Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern zu verbringen. Ich habe keinen fixen Plan, aber ich möchte so viel Zeit wie möglich mit ihnen am Strand oder in den Bergen verbringen. Es ist eine lange Pause, aber sie ist gut."

Außerdem gibt es auch familiären Zuwachs. Raquel, die Frau von Maverick Vinales, brachte Anfang Juli die zweite gemeinsame Tochter gesund zur Welt. Auch Joan Mir und seine Frau Alejandra erwarten Anfang Juli die erste gemeinsame Tochter.

Ganz andere Pläne hat Jack Miller. "Ich baue eine Motocross-Strecke", kündigt der Australier mit breiter Brust an. Sein Teamkollege Brad Binder macht für zwei Wochen einen Abstecher nach Südafrika. Takaaki Nakagami bleibt dagegen in Europa und reist nicht nach Japan.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.