"Ich könnte zurücktreten" - Dall'Igna hat sich mit Ducati seinen Traum erfüllt

In diesem Jahr wurde der lang ersehnte Traum von Ducati-Stratege Luigi Dall'Igna Realität. Der Italiener führte Ducati zum ersten WM-Titel seit Casey Stoner 2007. Gleichzeitig war es Dall'Ignas erster WM-Erfolg in der MotoGP. Für die Realisierung dieses Traumes wechselte Dall'Igna vor knapp zehn Jahren von Aprilia zu Ducati.

"Das war der Titel, der noch fehlte. Es ist ohne Zweifel der wichtigste Titel", kommentiert Dall'Igna im Gespräch mit 'Marca'. In den verschiedenen WM-Klassen kommt Dall'Igna auf über 50 Titel. Mit Aprilia triumphierte er in den Zweitaktklassen und in der Superbike-WM. Der WM-Titel in der MotoGP war viele Jahre lang offen.

Den MotoGP-Titel bezeichnet Dall'Igna als größte Herausforderung seines Lebens. Was folgt danach? "Wenn man an einem bestimmten Punkt ankommt, dann ist es schwierig, sich dort zu behaupten. Das wird mit Sicherheit eine weitere Herausforderung. Ich könnte aber alternativ auch zurücktreten (lacht; Anm. d. Red.)", bemerkt er.

Wird Marc Marquez erneut zu einer Gefahr für Ducati?

In der neuen Saison möchte Weltmeister Francesco Bagnaia die MotoGP-Krone verteidigen. Wird Teamkollege Enea Bastianini der härteste Herausforderer? Oder findet Ex-Champion Marc Marquez zu alter Stärke?

"Marc Marquez ist immer gefährlich", warnt Dall'Igna. "Marquez hat gezeigt, dass er jemand ist, der Entschlossenheit und Stärke verkörpert. Zudem hat er einen Fahrstil, der die anderen besorgen sollte. Jemand, der keine Angst vor Marc Marquez hat, ist einfach nur verrückt."

Führt der Weg von Marc Marquez eines Tages zu Ducati?

Ende 2024 läuft Marquez' Vertrag bei Honda aus. Der Spanier hat in den zurückliegenden Monaten immer wieder klargestellt, dass er sich vorstellen kann, den Hersteller zu wechseln. Doch Ducati hat viele junge Talente in der Pipeline.

Ist es ausgeschlossen, dass Marc Marquez eines Tages auf einer Ducati Desmosedici sitzt? Bruder Alex Marquez hat bereits diesen Weg eingeschlagen. "Im Leben kann man sich nie sicher sein. Vielleicht ist es Pecco, der das Team verlässt", grübelt Dall'Igna. "Was passiert, wenn Honda eine Summe nennt, die wir uns nicht leisten können? Was soll ich dann machen?"

Zukunftssorgen muss sich Dall'Igna aber nicht machen. Mit Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi und Luca Marini hat Ducati vier junge Talente im Feld. Und welcher Fahrer aus der Generation danach hat bereits das Interesse von Dall'Igna geweckt? "Izan Guevara ist ein Fahrer, der einen Unterschied ausmachen kann. Er hat bereits unglaubliche Dinge getan", lobt Dall'Igna den Moto3-Weltmeister der Saison 2022.

