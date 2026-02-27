Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Trainings-Desaster in Buriram

MotoGP
Buriram
"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Trainings-Desaster in Buriram

FIA unter Druck: Coulthard kritisiert Regellücke beim Verdichtungsverhältnis

Formel 1
FIA unter Druck: Coulthard kritisiert Regellücke beim Verdichtungsverhältnis

Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

MotoGP
Buriram
Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

"Das ist kein Abschied": So reagiert BMW-Pilot Pepper auf sein DTM-Aus

DTM
"Das ist kein Abschied": So reagiert BMW-Pilot Pepper auf sein DTM-Aus

Wie das Streckenlayout das Kräfteverhältnis 2026 beeinflussen wird

Formel 1
Wie das Streckenlayout das Kräfteverhältnis 2026 beeinflussen wird

Neues WRC-Auto von Toyota bei Testfahrten gesichtet

Rallye-WM
Neues WRC-Auto von Toyota bei Testfahrten gesichtet

MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi klar vor Marquez, Bagnaia in Q1

MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi klar vor Marquez, Bagnaia in Q1

MotoGP-Training Buriram 2026: Bestzeit Bezzecchi vor Marquez - Bagnaia in Q1!

MotoGP
Buriram
MotoGP-Training Buriram 2026: Bestzeit Bezzecchi vor Marquez - Bagnaia in Q1!
Reaktion
MotoGP Buriram

"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Trainings-Desaster in Buriram

Francesco Bagnaia startet in Buriram mit einem Dämpfer und wird im Freitagstraining nur 15. - Der Ducati-Star verpasst damit den direkten Einzug in Q2

Gerald Dirnbeck Oriol Puigdemont
Bearbeitet:
"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Training-Desaster in Buriram

Francesco und seine Schwester Carola Bagnaia an einem schwierigen Freitag

Foto: Getty Getty

Nach den Vorbereitungstests in Sepang (Malaysia) und Buriram (Thailand) war Francesco Bagnaia zuversichtlich, dass er mit der weiterentwickelten Ducati wieder sein altes, gutes Gefühl gefunden hat. Deshalb blickte der zweimalige MotoGP-Weltmeister dem Saisonauftakt in Buriram an diesem Wochenende optimistisch entgegen.

Doch dann gab es bereits im Freitagstraining einen herben Rückschlag. Bagnaia wurde 15. und verpasste damit die direkte Q2-Qualifikation. Sein Rückstand auf die Spitze betrug 1,3 Sekunden. Teamkollege Marc Marquez fuhr am Ende auf den zweiten Platz.

Was war diesmal bei Bagnaia los? "Wenn ich meine Karriere beende, schreibe ich ein Buch über dieses Training. Nichts, ich habe einfach ... eher mein Fehler. Ich habe nicht gut gearbeitet. Ich war viel zu hektisch."

"Vor dem Training haben wir beschlossen, das Set-up ein wenig zu ändern. Aber das ging in die falsche Richtung. Und sobald ich gesehen habe, dass der Himmel dunkler wurde, haben wir beschlossen, frische Reifen aufzuziehen, um eine bessere Runde hinzubekommen."

"Aber mit diesem Set-up hatte ich echt zu kämpfen. Und dann war ich zu spät dran. Also: mein Fehler. Ich muss ruhiger bleiben. Für den ersten Tag der Saison hätte es besser laufen können, aber ich muss einfach ruhiger bleiben."

Trotzdem ist Bagnaia überzeugt, dass das Ergebnis den Umständen geschuldet ist, etwa dem Wind und einzelnen Regentropfen, denn grundsätzlich fühlt er sich mit seinem Motorrad sehr wohl: "Ziemlich gut. Klar ist, dass sich die Bedingungen im Vergleich zum Test geändert haben."

"Vielleicht lag das am Regen in den vergangenen Tagen, aber okay. Heute Morgen war ich mit dem Motorrad ziemlich zufrieden. Wir hatten mit dem Reifenverschleiß ein wenig zu kämpfen, und wir haben gesehen, dass Aprilia mit Bezzecchi richtig konkurrenzfähig war."

"Ich denke, dass er im Moment drei oder vier Zehntel schneller ist, aber vom Gefühl her war es ziemlich gut." Laut Bagnaia konnte das problematische Verhalten seiner Ducati im Vorjahr gelöst werden.

"Beim Anbremsen und am Kurveneingang sieht es so aus, als könntest du später bremsen und das Motorrad früher besser zum Stehen bringen. Das ist für mich eine gute Verbesserung. Ja, das sorgt für mehr Stabilität."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad
Mehr von
Gerald Dirnbeck

Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

MotoGP
MotoGP
Buriram
Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

MotoGP-Training Buriram 2026: Bestzeit Bezzecchi vor Marquez - Bagnaia in Q1!

MotoGP
MotoGP
Buriram
MotoGP-Training Buriram 2026: Bestzeit Bezzecchi vor Marquez - Bagnaia in Q1!

MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit

MotoGP
MotoGP
Buriram
MotoGP FT1 Buriram 2026: Marco Bezzecchi beginnt mit der Bestzeit
Mehr von
Francesco Bagnaia

Davide Tardozzi sicher: Warum Bagnaia jetzt wieder ein WM-Anwärter ist

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Davide Tardozzi sicher: Warum Bagnaia jetzt wieder ein WM-Anwärter ist

Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

MotoGP
MotoGP
Aprilia wirbt um Francesco Bagnaia: Neues MotoGP-Angebot für den Italiener

Abschied von Ducati? Francesco Bagnaia spricht Klartext

MotoGP
MotoGP
Abschied von Ducati? Francesco Bagnaia spricht Klartext
Mehr von
Ducati Lenovo Team

Marc Marquez gesteht: "Kann das Bike nicht so fahren wie im Vorjahr"

MotoGP
MotoGP
Buriram
Marc Marquez gesteht: "Kann das Bike nicht so fahren wie im Vorjahr"

Stefan Bradl sicher: Marquez will Rossis Vermächtnis angreifen

MotoGP
MotoGP
Stefan Bradl sicher: Marquez will Rossis Vermächtnis angreifen

Sorge vor Saisonstart: Wie fit ist Marc Marquez wirklich?

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Sorge vor Saisonstart: Wie fit ist Marc Marquez wirklich?

Aktuelle News

"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Trainings-Desaster in Buriram

MotoGP
Buriram
"Ich schreibe ein Buch": "Pecco" Bagnaia über sein Trainings-Desaster in Buriram

FIA unter Druck: Coulthard kritisiert Regellücke beim Verdichtungsverhältnis

Formel 1
FIA unter Druck: Coulthard kritisiert Regellücke beim Verdichtungsverhältnis

Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

MotoGP
Buriram
Aprilias neuer Aerodynamik-Coup: Formel-1-Trick am MotoGP-Motorrad

"Das ist kein Abschied": So reagiert BMW-Pilot Pepper auf sein DTM-Aus

DTM
"Das ist kein Abschied": So reagiert BMW-Pilot Pepper auf sein DTM-Aus