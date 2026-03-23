Im Sprint 4., im Grand Prix unschlagbar: Was Bezzecchi und Aprilia änderten

Die Erfolgsserie von Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi hielt auch in Brasilien an. Nach Platz vier im Sprint dominierte der Italiener den Grand Prix und feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Zum ersten Mal hat Bezzecchi vier Grands Prix hintereinander gewonnen. Alle waren Start-Ziel-Siege. Somit führte er die letzten 101 Runden an.

Es war Bezzecchis achter MotoGP-Sieg. Er ist der erste Fahrer, der fünf Grands Prix mit Aprilia gewonnen hat. Für die italienische Marke war es der zehnte MotoGP-Sieg und mit Jorge Martin auf Platz zwei der zweite Doppelsieg für das Werksteam nach Barcelona 2023.

Aprilia ist die führende Marke. "Vier schnelle Fahrer mit vier schnellen Motorrädern zu haben, ist natürlich eine riesige Hilfe", sagt Motorsportchef Massimo Rivola. "Das ist der Grund, warum ich in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen habe, als ich acht Ducatis gesehen habe."

"Das ist ein Vorteil. Jetzt, wo wir vier Fahrer mit guten Motorrädern haben, sehen wir, dass wir uns in jeder Session immer weiter verbessern können. Es ist für mich einfach eine Genugtuung zu sehen, wie die harte Arbeit, die in Noale geleistet wird, Früchte trägt."

"Diese Arbeit findet jeden einzelnen Tag statt. Wenn man abends lange bleibt, sieht man, welche Autos noch auf dem Parkplatz stehen. Und man sieht die Personen, die später schlafen gehen als andere. Und das zahlt sich aus."

In Goiania fuhren alle vier Aprilia-Fahrer in die Top 10. Trackhouse-Fahrer Ai Ogura wurde Fünfter und dessen Teamkollege Raul Fernandez Zehnter. Aprilia führt die Herstellerwertung nach zwei Rennwochenenden 17 Punkte vor Ducati an.

Warum Aprilia im GP stärker war als im Sprint

Dennoch kam der Doppelsieg etwas überraschend, denn im Sprint hatte Aprilia keine Chance auf den Sieg. Jorge Martin und Marco Bezzecchi kamen hinter dem Ducati-Duo Marc Marquez und Fabio Di Giannantonio ins Ziel.

Was war am Sonntag der entscheidende Unterschied, der Bezzecchi dominieren ließ? "Der Medium-Hinterreifen hat etwas behoben, womit wir im Sprint noch ein bisschen zu kämpfen hatten", erläutert Teammanager Paolo Bonora.

"Mit dem Soft gab es zu viel Überlastung am Vorderreifen. Der Medium hinten hat beim Bremsen ein bisschen geholfen. Auch in der Beschleunigungsphase hat er für mehr Stabilität gesorgt, das haben wir schon im Warm-up bei Jorge und insbesondere bei Marco gesehen."

Marco Bezzecchi eroberte den vierten Start-Ziel-Sieg hintereinander Foto: Getty Images South America

Denn Bezzecchi stellte im Aufwärmtraining die Bestzeit auf. Das war ein klarer Kontrast zum Freitag, den er nur als 20. beendet hatte. "Wenn ich sehe, wo wir am Freitag gestartet sind, dann hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, Brasilien mit einem Sieg zu verlassen", gibt er zu.

"Aber wir haben in der Box extrem hart gearbeitet, um alles anzupassen: meinen Fahrstil, das Motorrad, um die perfekte Kombination zu finden. Zum Glück habe ich es ins Q2 geschafft und dann auch in die erste Startreihe. Das war sehr, sehr entscheidend."

"Beim Sprint war ich noch nicht gut genug, um um das Podium zu kämpfen, aber ich habe trotzdem versucht, so viel wie möglich zu lernen. Und im Warm-up habe ich noch einen kleinen Schritt gemacht. Ich bin also überglücklich über das Rennen und die Leistung."

Mit dem Doppelsieg untermauerte Aprilia die derzeitige Stärke Foto: Getty Images South America

Dass er dann einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg holen würde, kam für Bezzecchi dennoch überraschend, denn: "Ich hatte ehrlich gesagt ein ähnliches Rennen wie am Samstag erwartet. Der Einsatz des Teams war unglaublich."

"Ich habe auch selbst alles versucht, um mich in allem zu verbessern. Wir haben kleine Änderungen am Motorrad vorgenommen. Ich habe auch an meinem Fahrstil gearbeitet und versucht, manche Kurven anders anzugehen."

"Da es eine neue Strecke ist, haben wir noch wenig Erfahrung, also musste ich ein paar Linien optimieren. Ich fühlte mich im Warm-up besser. Zum Glück hat mir der Medium-Hinterreifen auch ein bisschen geholfen, weniger Probleme mit dem Vorderrad zu haben."

Bezzecchi will WM-Führung nicht überbewerten

Mit dem Sieg hat Bezzecchi auch die WM-Führung übernommen. Er hat elf Punkte Vorsprung auf Martin. Pedro Acosta (KTM) ist auf Platz drei zurückgefallen und liegt 14 Zähler zurück. Bezzecchis Vorsprung auf Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati) beträgt 22 Punkte.

"Es sind immer noch wahnsinnig viele Rennen, aber es ist immer fantastisch", sagt Bezzecchi zur WM-Führung. "So etwas passiert nicht oft im Leben. Also müssen wir es genießen, aber gleichzeitig mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben."

"Es sind noch 20 Rennen zu fahren und alle anderen Fahrer sind extrem stark. Lass uns also konzentriert bleiben, so weitermachen und das Beste herausholen." Aprilia war an den ersten beiden Rennwochenenden die Referenz.

Auch in Thailand dominierte Bezzecchi mit dem Medium-Hinterreifen. Hat Aprilia vor allem über die lange Renndistanz Ducati überholt? "Das ist schwer zu sagen", meint der 27-Jährige. "Es ist unmöglich, die Motorräder direkt zu vergleichen, also kann ich die Frage kaum beantworten."

"Und es ist noch so früh, dass wir daraus wirklich keine Schlüsse ziehen können. Wir müssen einfach versuchen, fokussiert zu bleiben, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und extrem hart zu arbeiten. Später in der Saison können wir dann wieder darüber reden."