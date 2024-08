"Interessiert mich nicht wirklich - Sturzstatistik lässt Marc Marquez kalt

Zur Saison-Halbzeit der MotoGP führte Marc Marquez die Sturzstatistik mit 15 Abflügen souverän an. Beim zurückliegenden Grand-Prix-Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in Österreich erhöhte Marquez mit dem Fehler im Sprintrennen auf 16 Stürze. Dass er nach seinem Wechsel von Honda zu Ducati weiterhin so oft stürzt, hat für einige verdutzte Gesichter gesorgt.

Marc Marquez hingegen lässt die Sturzstatistik vollkommen kalt. "Natürlich würde ich gern weniger stürzen. Doch die Anzahl der Stürze ist eine Zahl, die mich unterm Strich nicht wirklich interessiert", kommentiert der achtmalige Weltmeister.

Marc Marquez lag in der Sturzstatistik immer im vorderen Feld Foto: Motorsport Images

Konnte man seine Stürze in der Vergangenheit auf die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Honda RC213V schieben, so bietet sich in diesem Jahr eine andere Ursache an: Marc Marquez kennt die Ducati Desmosedici noch nicht so gut und kam deshalb vor allem zu Saisonbeginn mehrfach zu Sturz.

"Es stimmt, im ersten Teil der Saison, in Portimao und Austin zum Beispiel, stürzte ich sehr oft. Das waren nicht meine Fehler", verteidigt sich die Startnummer 93. "Bei diesen Rennen hatte ich einige Stürze, die ich nicht so gut nachvollziehen konnte. Das hat sich negativ auf mein Selbstvertrauen ausgewirkt."

Umstellung zur Ducati: Marc Marquez konnte einige Stürze nicht nachvollziehen Foto: Motorsport Images

Das Limit über Stürze herauszufinden, ist nicht ideal. Diese Erkenntnis hat auch Marc Marquez gemacht. "Wir müssen versuchen, das Limit auf richtige Art und Weise zu finden. Der positivste Aspekt ist, dass ich hauptsächlich in den Trainings stürze", stellt der Spanier fest.

"Normalerweise bleibe ich in den Hauptrennen immer sitzen. Das ist der wichtigste Punkt", betont Marc Marquez. Nach dem elften Grand-Prix-Wochenende der laufenden MotoGP-Saison ist Marquez' "Vorsprung" in der Sturzstatistik stark geschmolzen.

Pedro Acosta hat aktuell nur einen Sturz weniger als Marc Marquez Foto: Motorsport Images

Rookie Pedro Acosta (GasGas) machte am Freitag einen großen Sprung, als er gleich drei Mal stürzte. Mit seinem 15. Abflug in der laufenden Saison zog Acosta mit Marquez gleich. Erst am Samstag übernahm Marquez mit dem Sturz im Sprintrennen wieder die alleinige "Führung" in der Sturzstatistik und führt diese jetzt mit 16 Stürzen an.