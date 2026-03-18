Iran-Krieg erzwingt Katar-Verschiebung, Marc Marquez: "Frieden das Wichtigste"

Marc Marquez zog seine Reise nach Brasilien um einen Tag vor, um im Vorfeld des neuen Grand Prix, der an diesem Wochenende in Goiania stattfindet, an einem Event mit einem seiner persönlichen Sponsoren in Sao Paulo teilzunehmen.

Die MotoGP kehrt nach über zwei Jahrzehnten in das südamerikanische Land zurück und gastiert auf einer komplett umgebauten und modernisierten Strecke, dem Autodromo Ayrton Senna in Goiania. Dort fanden zwischen 1987 und 1989 die ersten drei Grands Prix in Brasilien statt.

Obwohl die Strecke überwiegend aus Rechtskurven besteht, hofft Marquez, ein ausgewiesener Spezialist für Kurse gegen den Uhrzeigersinn, seine bekannte Stärke abzurufen und das erste Rennen auf einer neuen Strecke zu gewinnen.

Dies gelang ihm im vergangenen Jahr bei der Premiere im Balaton Park sowie zuvor bei den Debüts von Buriram, Termas de Rio Hondo und Austin. "Kaum sind wir in Brasilien angekommen, spürt man die Begeisterung rund um dieses Event deutlich", sagt Marquez bei dem Event in Sao Paulo.

"Dass die MotoGP nach so vielen Jahren nach Brasilien zurückkehrt, ist etwas sehr Positives für die Meisterschaft und alle Fans. Zu sehen, dass alle Tickets restlos ausverkauft sind, zeigt, wie groß die Vorfreude auf diese Rückkehr war."

"Es wird ein intensives Wochenende und das Ziel ist es, vom ersten Moment an konkurrenzfähig zu sein und auf der Strecke alles zu geben", sagt der Ducati-Pilot. Nach dem Saisonauftakt in Thailand reiste Marquez lediglich als WM-Achter nach Brasilien.

Auf die jüngsten Kalenderänderungen aufgrund des Iran-Kriegs angesprochen, durch die die Rennen in Portimao und Valencia verschoben wurden, um den Grand Prix von Katar am Ende der Saison unterzubringen, stellte Marquez den Frieden in der Region über alle anderen Bedenken.

"Das Wichtigste ist das Ende der Konflikte, um Frieden und Sicherheit in diesen Gebieten zu gewährleisten", betont der 33-Jährige. Eine Woche nach dem Rennen in Brasilien zieht die MotoGP weiter in die USA und trägt den Grand Prix in Austin im Bundesstaat Texas aus.

Moreira begeistert von seinem Heimrennen

Wenn Marquez die Gegenwart der MotoGP verkörpert, dann ist der junge Rookie Diogo Moreira die vielversprechendste Zukunft für die Meisterschaft. Der junge Moto2-Weltmeister von 2025 nahm ebenfalls an dem Event in Sao Paulo teil.

"Wir sprechen schon seit vielen Monaten über den Grand Prix von Brasilien, und man spürt die Vorfreude", betont der LCR-Honda-Fahrer. "Für mich ist das etwas ganz Besonderes: Schon als kleines Kind habe ich davon geträumt, zu Hause mit der MotoGP Rennen zu fahren."

Diogo Moreira und Marc Marquez beim Sponsorenevent in Sao Paulo Foto: Estrella Galicia 0,0

"Dass dies in dieser Saison Wirklichkeit wird, ist unglaublich. Ich glaube, dass alle brasilianischen Fans das mit den gleichen Emotionen erleben. Dass die Tickets ausverkauft sind, zeigt, wie sehr sie sich unsere Rückkehr gewünscht haben."

"Es wird ein sehr intensives und emotionales Wochenende", sagt Moreira mit Blick auf den Rummel um seine Person. "Wir stehen erst beim zweiten Rennen des Jahres, also ist es das Ziel, das Motorrad weiterhin besser zu verstehen und uns Schritt für Schritt an die Klasse anzupassen."

"Trotzdem reisen wir motiviert und mit viel Selbstvertrauen an. Ein Heimrennen gibt dir immer einen extra Schub, und wir werden alles geben, damit die Fans ihren Spaß haben." Bei seinem ersten Grand Prix in der Königsklasse sammelte Moreira als 13. WM-Punkte.