Jack Miller: MotoGP-Champion Francesco Bagnaia "noch stärker" als 2022

In gut einer Woche startet die MotoGP in die Saison 2023. Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) präsentierte sich bei den Wintertests in Topform und geht als Favorit in die neue Saison. Ex-Ducati-Teamkollege Jack Miller bestätigt diesen Eindruck und erwartet, dass Bagnaia in diesem Jahr noch stärker sein wird als 2022.

Bereits vor dem Start der MotoGP-Saison 2022 zählte Bagnaia zu den großen Favoriten, weil er 2021 vier der finalen sechs Grands Prix gewann. Ducatis Probleme mit dem 2022er-Bike warfen Bagnaia zu Beginn der vergangenen Saison zurück.

Doch als Ducati das neue Bike im Griff hatte, setzte Bagnaia zu einem beeindruckenden Lauf an und verwandelte 91 Punkte Rückstand in eine WM-Führung, die er beim Saisonfinale verteidigte und die Meisterschaft gewann.

Ducati möchte vermeiden, beim Saisonstart erneut schlecht vorbereitet zu sein. Die 2023er-Desmosedici ist eine Evolution der Weltmeister-Maschine und soll laut Bagnaia ein noch besseres Handling haben (zur Reaktion des Weltmeisters). Beim finalen Test in Portimao harmonierte Bagnaia sehr gut und fuhr an beiden Tagen die Bestzeit.

Jack Miller erkennt bei Francesco Bagnaia ein sehr großes Selbstvertrauen

Ex-Teamkollege Miller ist beeindruckt: "Er wirkt noch stärker als im vergangenen Jahr. Doch er hatte bereits Ende 2021 einen Lauf und dann im vergangenen Jahr erneut. Ich denke, er ist jetzt ein ganz anderer Mensch. Er fährt wirklich beeindruckend."

Jack Miller traf in Portimao auf Francesco Bagnaia und war beeindruckt Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Beim finalen MotoGP-Vorsaisontest traf Miller auf der Strecke auf seinen ehemaligen Teamkollegen und war beeindruckt: "Ich folgte ihm kurze Zeit. Ich war in der letzten Kurve hinter ihm und sah einen Mann, der auf seinem Motorrad vor Selbstvertrauen nur so strotzt."

Wer sind die Gegner des Titelverteidigers?

Wer kann Bagnaia den Titel streitig machen? Nach dem finalen Test sprach der Weltmeister über seine Gegner und stufte Fabio Quartararo (Yamaha), Marc Marquez (Honda) und Enea Bastianini (Ducati) als größte Rivalen ein.

Miller-Nachfolger Enea Bastianini hatte keine perfekte Vorsaison Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller rechnet hauptsächlich mit Bagnaias Markenkollegen: "Es gibt einige Ducati-Piloten, die ziemlich beeindruckend waren. Alex Marquez zum Beispiel. Er hat sich an das Motorrad angepasst und dürfte nach seinem Wechsel ziemlich zufrieden ins Bett gehen."

"Enea hatte nicht die beste Vorsaison. Doch die Saison ist sehr lang, es gibt de Sprintrennen und all das Zeug", bemerkt Miller, der nach dem Wechsel von Ducati zu KTM vorerst nicht zu den potenziellen Sieganwärtern zählt. Bei den Tests fand sich der Australier meist im hinteren Mittelfeld wieder (welche Probleme Miller hat).

