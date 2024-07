Jack Millers enttäuschende Ergebnisse 2024 haben laut KTM technische Gründe

Jack Miller gehört zu den großen Enttäuschungen der bisherigen MotoGP-Saison 2024. Abgesehen von einem glücklichen fünften Platz im zweiten Grand Prix der Saison (Portugal in Portimao) ist der Australier im KTM-Werksteam bisher noch in keinem Sonntagsrennen in diesem Jahr auch nur in die Top 10 gefahren.

Im direkten Vergleich zu Teamkollege Brad Binder und nicht zuletzt zu Rookie Pedro Acosta, der im Tech3-Team ebenfalls eine aktuelle KTM RC16 pilotiert, sieht Miller nicht nur aufgrund seines Alters (29 Jahre) mächtig alt aus. Die Performance, die der "Jackass" in diesem Jahr abliefert, hat ihn mit Blick auf 2025 seinen Job im KTM-Programm gekostet.

Unmittelbar vor dem Halbzeitpunkt der Saison 2024 ist Miller sogar aus den Top 15 der Punktewertung herausgefallen, obwohl er alle Rennwochenenden komplett bestritten hat. Als 16. der Tabelle rangiert er nun direkt vor Augusto Fernandez, dem Teamkollegen von Pedro Acosta, der selber in seiner zweiten MotoGP-Saison noch gar nichts gezeigt hat. Herve Poncharal umschrieb es kürzlich mit den Worten, dass sein Tech3-Team in dieser Saison "nur auf einem Bein läuft".

In diesem Zusammenhang sprach der Teamchef davon, dass die starken Leistungen von Acosta Auswirkungen hätten auf alle drei Markenkollegen des Rookies. "Pedros Performance hat einen Einfluss - auf alle drei, nicht nur auf Augusto", sagte Poncharal und bezog sich damit auch auf Brad Binder und eben Jack Miller.

Im KTM-Werksteam allerdings ist man überzeugt, dass Millers schwache Performance in diesem Jahr auf technische Gründe zurückzuführen ist. "Er ist derjenige, der stärker unter den Vibrationen des neuen Pakets leidet als die anderen", sagt KTM-Teammanager Francesco Guidotti im Gespräch mit Motorsport-Total.com und spricht damit auf die Kombination der diesjährigen RC16 mit der diesjährigen Reifenkonstruktion von Michelin an.

Francesco Guidotti bedauert, dass Miller das Potenzial der 2024er-KTM nicht nutzen kann Foto: Motorsport Images

Der Montagstest nach dem Italien-Grand-Prix in Mugello wäre eine Gelegenheit gewesen, eine radikal andere Abstimmung auszuprobieren, um das Fahren für Miller wieder angenehmer zu machen. Aus diesem Plan aber wurde nichts, weil es an jenem Montag in Mugello (3. Juni) geregnet hat und daher nur wenig nutzbare Erkenntnisse gesammelt werden konnten.

KTM-Präsentation im Frühjahr: Ob Miller da schon ahnte, wie schwierig es für ihn wird? Foto: KTM

Der Teammanager aus Italien kennt den MotoGP-Routinier aus Australien schon aus gemeinsamen Jahren bei Pramac-Ducati. Dort war Guidotti jahrelang angestellt, bevor er sich im Winter 2021/22 dem KTM-Programm angeschlossen hat, um die Nachfolge von Mike Leitner anzutreten. Miller wiederum fuhr von 2018 bis 2020 für Pramac, bevor er für zwei Jahre ins Ducati-Werksteam berufen wurde und von dort im Winter 2022/23 zu KTM gekommen ist.

Ob Miller für 2025 einen Platz im MotoGP-Feld findet, ist offen Foto: Motorsport Images

Mehr noch: Dass Miller zur neuen Saison KTM-Testfahrer wird - wie es Dani Pedrosa und Pol Espargaro sind - das wurde von Pit Beirer, dem Motorsportchef des österreichischen Motorradherstellers, ebenfalls schon ausgeschlossen.

Teammanager Guidotti sieht genau in diesem Wissen, nämlich dass Millers KTM-Zeit zu Ende geht, einen zusätzlichen Ansporn für den Australier: "Er wird sicherlich beweisen wollen, dass wir einen Fehler gemacht haben, indem wir ihm keine weitere Chance gegeben haben."

"Er wird natürlich beweisen wollen, dass er einen Platz im MotoGP-Feld verdient, dann eben bei einem anderen Hersteller. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er aufgeben wird. Er wird das MotoGP-Fahren bis zum Schluss genießen wollen", so Guidotti.