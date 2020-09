Jack Millers kurioser Ausfallgrund: Abreißvisier verstopfte die Airbox

Jack Miller gewann beim zweiten Misano-Rennen den Start, aber dann ging es für den Australier rasch rückwärts. Nach sieben Runden stellte er seine Ducati vor der Pramac-Box ab und war extrem verärgert.

Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass eine seltene und unglückliche Ursache zu diesem Ausfall geführt hat. Auf der Start-Ziel-Geraden flog ein Abreißvisier in seine Airbox und verstopfte die Luftzufuhr zum Motor. Das passierte schon in der zweiten Runde.

Das Triebwerk verlor immer mehr Leistung, was Miller schließlich zur Aufgabe zwang. In seiner Instagram-Story klärte Miller auf, was passiert war: "Leider hat mein Motorrad ein Abreißvisier angesaugt und den Luftfilter verstopft."

Dazu zeigte Miller ein Foto des Abreißvisiers. Darauf war die rote Startnummer 20 zu sehen. Somit konnte zugeordnet werden, dass es von Fabio Quartararo stammte. "Ich habe etwas gefunden, das dir gehört", kommentiert Miller.

Es war sein zweiter Ausfall in dieser Saison. Zur Halbzeit ist Miller WM-Sechster. Sein Rückstand auf Andrea Dovizioso beträgt 20 Punkte.

